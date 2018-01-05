В Кара-Балте и Таш-Кумыре 28 января пройдут досрочные выборы депутатов

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты городских кенешей: в Кара-Балте зарегистрированы 424 кандидата в депутаты, в Таш-Кумыре - 373.

По данным ЦИК, в Кара-Балтинский городской кенеш (31 мандат) на досрочные выборы депутатов, назначенных на 28 января 2018 года, зарегистрированы списки кандидатов восьми политических партий:

— «Элдик-Народная» — 55 кандидатов;

— «Эламан» — 55;

— «СДПК» − 55;

— «Жакшылык — Добро» — 47;

— «Мекеним Кыргызстан» — 56;

— «Онугуу-Прогресс» — 54;

— «Республика» — 48;

— «Содружество Народов КР» — 54.

Всего зарегистрировано 424 кандидата.

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В Таш-Кумырский городской кенеш зарегистрированы списки кандидатов семи партий:

— «Мекеним Кыргызстан» — 51 кандидат;

-«СДПК» — 60;

— «Ата-Журт» — 50;

— «Онугуу-Прогресс» — 54;

— «Улуу Коч» — 53;

— «Бутун Кыргызстан» — 53;

— «Таш-Комур жаштары» — 52.

Всего зарегистрировано 373 кандидата.

С 5 января 2018 года начинается предвыборная агитация кандидатов в депутаты городских кенешей Кара-Балты и Таш-Кумыра.