В Кара-Балте и Таш-Кумыре 28 января пройдут досрочные выборы депутатов

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты городских кенешей: в Кара-Балте зарегистрированы 424 кандидата в депутаты, в Таш-Кумыре - 373.
По данным ЦИК, в Кара-Балтинский городской кенеш (31 мандат) на досрочные выборы депутатов, назначенных на 28 января 2018 года, зарегистрированы списки кандидатов восьми политических партий:
— «Элдик-Народная» — 55 кандидатов;
— «Эламан» — 55;
— «СДПК» − 55;
— «Жакшылык — Добро» — 47;
— «Мекеним Кыргызстан» — 56;
— «Онугуу-Прогресс» — 54;
— «Республика» — 48;
— «Содружество Народов КР» — 54.
Всего зарегистрировано 424 кандидата.
В Таш-Кумырский городской кенеш зарегистрированы списки кандидатов семи партий:
— «Мекеним Кыргызстан» — 51 кандидат;
-«СДПК» — 60;
— «Ата-Журт» — 50;
— «Онугуу-Прогресс» — 54;
— «Улуу Коч» — 53;
— «Бутун Кыргызстан» — 53;
— «Таш-Комур жаштары» — 52.
Всего зарегистрировано 373 кандидата.
С 5 января 2018 года начинается предвыборная агитация кандидатов в депутаты городских кенешей Кара-Балты и Таш-Кумыра.