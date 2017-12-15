Благодаря Всемирным играм кочевников о Кыргызстане все больше узнают в мире

«Благодаря Всемирным играм кочевников нашу страну стали все больше узнавать на Земном шаре», — заявил сегодня на презентации третьих ВИК премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, с тех пор, как в августе 2012-го президент Алмазбек Атамбаев презентовал данный проект всему миру, прошло пять лет.

Изменился наш Кыргызстан. Благодаря играм нашу страну стали узнавать все больше людей на Земном шаре. Как организаторы и хозяева игр, хотим показать миру образ кочевника, кочевой культуры и цивилизации. Раскрыть кочевника как просвещенного и образованного человека. Человека воли, слова, дела, мыслителя и философа. Сапар Исаков

Сапар Исаков сказал, что организаторы хотят показать миру, что «кочевая культура и цивилизация — одна из наиболее старинных в мире и набирает популярность среди молодого поколения спортсменов, ученых, представителей искусства».

Как сообщается, в рамках третьих ВИК пройдут научные конференции о кочевой цивилизации. Это должно повысить привлекательность и уровень доверия туристов к КР как к туристической зоне.

Сапар Исаков напомнил, что недавно традиционную игру кок-бору включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. «Это очень символичный знак для нас. Именно ВИК прославили этот вид этноспорта», — сказал Сапар Исаков.

Как отмечается, проводя ВИК, КР стремится раскрыть культурные аспекты и быт кочевников, сохранить их и передать будущему поколению. Во время третьих ВИК ущелье «Кырчын» превратится в самую большую этническую площадку мира. «Третьи ВИК пройдут в сентябре 2018 года», — заключил Сапар Исаков.