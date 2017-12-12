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Общество

В Бишкеке проверили сауны возле Ошского рынка: задержаны 12 проституток

В квадрате улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Павлова и проспекта Чуй проверили гостиницы, сауны и торговые точки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По выявленным нарушениям Санитарно-экологической инспекцией мэрии Бишкека составлены административные протоколы с дальнейшей передачей материалов в суд. Управление внутренних дел Ленинского района проверило 14 домов гостиничного типа и 75 проживающих в них.


Как сообщается, 12 девушек, предоставляющих интимные услуги, доставлены в УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства. 

Проверили также склады незаконной реализации угля на улице Пушкина, в очередной раз составили протоколы об административной ответственности. В управление Госэкотехинспекции города отправлен запрос о закрытии незаконной точки. 

Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться регулярно, отметили в мэрии.
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