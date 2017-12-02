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Общество

Китаец сам изменил дорожную разметку, чтобы избавиться от пробок

Житель КНР самовольно исправил разметку на дороге. Мужчина дорисовал стрелку, которая бы позволяла поворачивать налево и ехать прямо. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает издание  svpressa.ru .

Полиции нарушитель рассказал, что попросту устал от постоянных пробок на этом участке дороги.

По его словам, полоса, по которой автомобили поворачивали налево, почти всегда была свободна, а полосы, по которым можно ехать прямо, всегда забиты машинами.

Как сообщается, в настоящее время дорожную разметку вернули к изначальному виду. А китайца оштрафовали на 1000 юаней ($150).
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