Суд Исаева. Свидетель уверена, что продавать библиотеку не стоило

На судебном процессе по делу Канатбека Исаева свидетель, директор школы №2 в городе Токмаке, работавшая до недавнего времени депутатом городского кенеша, Алена Крашенинникова заявила, что она голосовала против продажи библиотеки.

«Здание библиотеки однозначно было аварийным. Я это понимала, но все равно была против продажи. Это здание имеет историческую, культурную ценность. Считаю, что на его месте можно было построить новую библиотеку. Правда, в городе на это денег не было», — рассказала она.

Также свидетель отметила, что вопрос продажи библиотеки подняли еще при предшественнике Исаева — мэре Сулайманкулове. Алена Крашенинникова уверена, что город получил бы прибыль от строительства здания центрального рынка: это выгодная для Токмака сделка. А автостанцию она и сейчас бы перенесла в другое место, так как та приносит немало неудобств.

Канатбек Исаев обвиняется по статье 303 (коррупция) УК КР. Обвинение ему было предъявлено в мае 2017 года. Расследование уголовного дела проводил Государственный комитет национальной безопасности. Исаев находится под подпиской о невыезде.