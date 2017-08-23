Генеральная прокуратура уверяет, что не ошиблась, подав иск против «Сентября». Об этом сообщили в отделе информации ГП КР.

По его данным, 22 августа 2017 года Первомайским районным судом удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры о признании распространенного 29 сентября 2016 года на телеканале «Сентябрь» интервью Абдуллы Капарова экстремистским. Запрещено вещание телеканала на территории республики и ограничен доступ к его программам для пользователей Интернета.

«На некоторых интернет-сайтах республики опубликованы сведения со ссылкой на представителей телерадиокомпании «Сентябрь» о том, что Генеральная прокуратура ошиблась, подав иск против не того телеканала, но с таким же названием. Предоставленные ТРК «Сентябрь» сведения носят явно дезинформационный характер и, следовательно, намеренно вводят общественность в заблуждение, искажая фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса», — отметили в ГП.

«Так, в ходе подготовки заявления в судебные органы изучены материалы Государственного комитета информационных технологий и связи, истребованы сведения из Министерства юстиции КР, по которым ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2» является официальным наименованием телекомпании, которая использует название «Сентябрь». В свою очередь, ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2», в соответствии с приказом Министерства юстиции КР, является учредителем органа СМИ «Телевещание «С-2», — сообщили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре отметили, что телеканал «Сентябрь» в Джалал-Абаде до прекращения аналогового вещания работал на основании соответствующей лицензии, выданной Госагентством связи, которая до настоящего времени используется телеканалом «Сентябрь» (Телевещание «С-2»), действующим в цифровом формате.

В связи с этим вышеуказанные юридические лица, а именно ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2» и Телевещание «С-2» привлечены к суду в качестве заинтересованных лиц в порядке гражданско-процессуального законодательства.

«Следует подчеркнуть, что сведения об использовании наименования «Сентябрь» Телевещанием «С-2» также официально подтверждены представителями телекомпании в письме, адресованном ими в Государственное агентство связи», — заключили в ГП.

