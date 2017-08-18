В Кыргызстане открывается Неделя российского кино

В Кыргызстане 18-25 августа в Бишкеке и Чолпон-Ате пройдет Неделя российского кино. Об этом на пресс-конференции рассказала продюсер проекта Елена Лебедева.

По словам директора Департамента кинематографии КР Мукталы Бектеналиева, российские фильмы в Бишкеке будут демонстировать 18-21 августа, а 21-25 августа их увидят в Чолпон-Ате. Официальное открытие Недели российского кино состоится в Бишкеке сегодня в 17. 00 в кинотеатре «Манас».

Как рассказали организаторы фестиваля, в программу включены семь новых фильмов: «Время первых» (режиссер Д. Киселев), «Анна Каренина. История Вронского» (режиссер К. Шахназаров), «Ледокол» (режиссер Н. Хомерики), «Монах и бес» (режиссер Н. Досталь), «Частное пионерское - 2, 3» (режиссер А. Карпиловский) и «Дама пик» (режиссер П. Лунгин).

Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Манас» и «Октябрь» в Бишкеке и в кинотеатре «Голубой Иссык-Куль» в Чолпон-Ате.

Каждый фильм перед показом будут представлять известные российские актеры — Василий Мищенко, Борис Каморзин, Виталий Кищенко, Юрий Нифонтов.

Напомним, Неделя российского кино проходит в КР во второй раз, первый раз она проводилась в 2016 году в Оше.

В целом в рамках этого мероприятия будут показаны 12 фильмов российских режиссеров.