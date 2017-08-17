Бишкек. Как получить разрешение на строительство дома

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека информирует горожан о том, что необходимо получить для разрешения строительства жилого дома в столице.

Чтобы построить дом, нужно иметь:

— государственный акт о праве частной собственности на земельный участок (красная книга);

— проект индивидуального жилого дома;

— разрешение на строительство, которое выдается управлением землепользования и строительства мэрии.

Строительство объекта без этих документов будет расцениваться как незаконное или самовольное. Такие строения будут сноситься.

Начальник Управления землепользования и строительства Талант Иманакун уулу каждый четверг с 9.00 до 12.00 проводит личный прием граждан, записаться можно по телефону 0(312) 975-122.