Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Хорошо-то как — воскресенье. Можно подольше поваляться в постели. Но это ведь не мешает почитать нашу подборку? Синоптики обещают сегодня +27 градусов и без осадков. Подробнее о погоде здесь.

Отключения света, газа и воды

В связи с ремонтно-восстановительными работами до 25 августа не будет газа в жилмассиве «Ала-Тоо» села Новопавловка.

Перекрытые дороги

Движение по-прежнему закрыто на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Перекрыта и улица Турусбекова. Она только частично доступна для движения на отрезках от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу, от Боконбаева до Московской.

Закрыты улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской, улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй) и улица Кулатова (от Элебаева до Байтика Батыра). Перекрыта и улица Токтоналиева (бывшая Душанбинская) — от Ахунбаева до Джаманбаева.

Люди, которые меняли мир

Так получилось, что сегодня дни рождения у трех музыкантов. Они представляют настолько разные поколения и настолько различные направления, что мы не могли пройти мимо, чтобы не поставить их рядом. И, может быть, сравнить, как менялась музыка, без которой мы давно не мыслим жизни.

Так, в Риме или Флоренции (историки до сих пор спорят, где на самом деле) 456 лет назад, в 1561 году, родился композитор и певец Якопо Пери. Ему принадлежит авторство произведения, которое считается первой оперой («Дафна», около 1597 года; не сохранилась), и старейшей сохранившейся оперы «Эвридика» (1600). Отрывок из нее мы и предлагаем вам послушать:

В 1590-х годах Пери познакомился с Якопо Корси, главным покровителем музыки во Флоренции. Они считали, что современное искусство уступает классическим сочинениям греческой и римской культуры, и решили попробовать воссоздать греческую трагедию.

Два Якопо экспериментировали с «монодией», что привело к появлению арии и речитатива. Пери и Корси пригласили поэта Оттавио Ринуччини написать либретто. Их совместное творение «Дафна» традиционно признают первой оперой.

Второй наш именинник внес неоценимый вклад уже в рок-музыку и празднует 20 августа свое 69-летие. О, я смотрю, что его истинные поклонники уже догадались, о ком речь. Да-да, это Роберт Плант, английский рок-музыкант и вокалист легендарной группы Led Zeppelin.

Фото julienslive.com. Роберт Плант в молодые годы

Отец хотел, чтобы мальчик занялся бухгалтерским делом, но тот, рано увлекшись блюзом, решил посвятить себя музыке. И мы этому несомненно рады. Не прояви Роберт упрямство, разве мы услышали бы такие песни, как мистическая «Лестница на небеса», «Кашмир» и «Последний бой Ахиллеса»?

Led Zeppelin дала свой первый концерт 25 октября 1968 года. Уже в альбоме Led Zeppelin I Роберт Плант заявил о себе как о выдающемся вокалисте. В альбоме Led Zeppelin II впервые проявился его талант как автора песен: многие отметили его увлечение книгами Толкина. Некоторые его песни содержат мини-цитаты из «Властелина колец».

На концертах Роберт нередко пускался в импровизации, выдавая совершенно новые строки и даже четверостишия. Столь же необычным был его талант голосом копировать ходы гитариста.

Сольная карьера Роберта Планта началась в 1982 году. Она продолжается вполне успешно до сих пор. И наверняка он порадует поклонников еще не одним хитом.

Так и подобрались к более современной музыке и третьему имениннику. Сегодня исполняется 47 лет скандально известному лидеру и вокалисту американской рэпкор-группы Limp Bizkit, актеру и кинорежиссеру Фреду Дёрсту. Он родился в 1970 году в небольшом городке Гастония, что в штате Северная Каролина.

Фото MuchMusic. Музыкант и скандалист Фред Дёрст

Фред с матерью влачили жалкое существование, не имея ни дома, ни работы, ни денег. Они жили на чердаке в церкви, питаясь детской едой, которую приносили прихожане. Маленький Фред любил ту же музыку, что и его родители, и часто дурачился, танцуя и делая вид, что выступает перед публикой. Когда Фред подрос, то стал фанатом скандальной группы Kiss. Позже увлекся хип-хопом, создав первую собственную команду.

Фреда жизнь не жалела и в старшем возрасте — он работал в ресторанах быстрого питания и скейтпарках, занимался диджейством, в 17 лет ушел служить на флот. Позже работал тату-мастером, пока в 19 декабря 1993 года после знакомства с гитаристом Сэмом Риверсом не появилась группа Limp Bizkit.

Фред Дёрст сыграл несколько ролей в сериалах и кино, в качестве режиссера снял драму «Образование Чарли Бэнкса» и семейную комедию-драму «Аутсайдеры».

Но что точно сопровождает по жизни Фреда, так это скандалы. Он провоцировал драки на своих концертах, ругался с другими известными музыкантами, включая певицу Бритни Спирс. А потом и вовсе заявил о желании получить российское гражданство и переехать в Крым. Кстати, его жена Ксения Берязева родилась именно на этом полуострове.

Памятные даты

Продолжим тему музыки. А почему бы и нет? Воскресенье — самое время расслабиться и послушать действительно хорошую музыку. Хотя следующее событие, наверное, все-таки немного грустное. Ведь 58 лет назад, в 1969 году, музыканты группы «Битлз» в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом Abbey Road.

Последней песней, над которой они работали вместе, стала I Want You (She’s So Heavy). В ней Джон Леннон говорит о любви к Йоко Оно.

Во многом особенная песня The Beatles — из-за длины (почти 8 минут), весьма скупого текста (состоящего из названия песни и еще 14 слов), тяжелых повторяющихся гитарных рифов и внезапно обрывающемуся окончанию.

Изначально длительность песни составляла 8:04, однако на финальной стадии сведения гитар, ударных и белого шума Джон Леннон решил сделать неожиданное окончание — он велел звукоинженеру обрезать трек на 7:44. В таком виде композиция и вошла в альбом.

И немного о прекрасном, об одном из современных чудес света. А разве фонтаны и каскады Петергофа на него не тянут? Кто был в Петергофе, со мною наверняка согласятся. А вспомнил я о них потому, что 296 лет назад, в 1721 году, произошел первый пуск фонтанного комплекса, придуманного Петром I.

Фото ИА «24.kg». Вид на главный фонтанный каскад и бухту Петергофа

Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, формировавшихся на протяжении двух веков. Нижний парк, Верхний сад и Английский парк — ансамбли, получившие развитие в XVIII веке. Александрия, Колонистский парк, Луговой парк, Александровский парк, Сергиевка, Собственная дача — ансамбли XIX века.

Всего в Нижнем парке Петергофа 4 каскада и 191 фонтан, с учетом водометов каскада.

У кого намечаются тои

В именинниках у нас может быть и не столь популярная, как ее непосредственный шеф, женщина. Но кто знает, как все обернется в будущем?

Фото Turmush. Прокурор Таласской области Гулмира Кашкарова

А празднует сегодня день рождения Гулмира Кашкарова, недавно назначенная прокурором Таласской области. Она родилась 20 августа 1971 года в селе Кок-Жар Кочкорского района Нарынской области. Окончила юридический факультет Кыргызского национального университета. С тех пор поднимается по карьерной лестнице в органах прокуратуры.

Куда сходить

Культура

— Если у вас есть дети, то можете посетить новой цирковое шоу гигантских фонтанов «Удивительный город». Вас ждут бурые медведи, канадские лайки, обезьяны, воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты, клоуны. Кыргызский государственный цирк. Начало представлений — в 12.00 и 16.00.

— Выставка-продажа картин Зули Есентаевой заинтересует не только любителей современного искусства, но и тех, кто хочет поддержать Ботанический сад. Половину вырученных от продажи картин средств художник передаст Ботсаду. Кофейня Coffee (напротив стадиона имени Д.Омурзакова).

— Для тех, кто хочет не просто отдохнуть, но и поесть — Фестиваль уличной еды. В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы. Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00-23.00.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Сегодня очередная игра 14-го тура чемпионат Кыргызстана по футболу. В Бишкеке встретятся лидер турнира ошский «Алай» и преследующий его «Дордой». Игра обещает быть интересной, игрокам столичного клуба нужна победа, чтобы у них остались шансы на «золото» чемпионата.

— В городе Токмаке состоится четвертый этап чемпионат Кыргызстана по картингу. За победу поборются гонщики из КР и соседних республик.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.