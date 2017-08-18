Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

О, да — вот и последний день рабочей недели. Правда не у всех, ведь кому-то и завтра вкалывать. Но, похоже, счастливчиков с пятидневкой гораздо больше. В Бишкеке дождей не обещают, днем +27 градусов. Подробнее о прогнозе погоды здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–16.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Тон, Арстанбап, Молдокулова, Куйручук, Ой-Терскен, Санжыра);

9.00–18.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Улан, Щусева, Тыныстанова, Магаданская, Васильева, Маяковского, Сеченова, Элебесова, Щербакова, Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Армавирская, Хивинская, Достоевского, проспект Чуй, бульвар Эркиндик);

9.00–17.00 – улица Белгородская, 67, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Кара-Коо, Арча-Бешик, Баба-Ата, Арча-1), улицы Орозбекова, Токтогула, Айни, Джунусалиева, Ташкентская, Исанова, Профессора Зимы, проспект Жибек Жолу.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

В Бишкеке из-за ремонта в некоторых районах не будет газа:

в жилмассиве «Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская, Путепроводная);

районе, ограниченном улицами Гагарина, Ш.Руставели, Балтагулова, Славянской и проспектом Мира.

Перекрытые дороги

Движение по-прежнему закрыто на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Перекрыта и улица Турусбекова на отрезках от Жибек Жолу до Боконбаева.

Закрыты для проезда улицы Тыныстанова (от Токтогула до Киевской), К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй) и Кулатова (от Элебаева до Байтика Батыра).

Возможны небольшие пробки во время утренних и вечерних перекрытий проспекта Манаса для проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

Сегодня просто день актеров. И не только голливудских. Хотя и о них мы тоже поговорим. А пока вспомним, что в 1917 году в городе Ош родился драматический актер Журахон Рахмонов. Он стал одним из представителей большой артистической семьи, которая стояла у истоков создания Узбекского драматического театра имени Кирова, а ныне Ошский музыкально-драматический театр имени Бабура.

Основателем театра был отец Журахона Рахмонберди Мадазимов, а брат — Уринбой Рахмонов, как и сам Журахон, посвятил многие годы актерской работе.

Юбилей сегодня и еще у одного актера. 80-летие отмечает Роберт Редфорд. На свет он появился в 1936 году в калифорнийской Санта-Монике. Многосторонний спортсмен, сохранивший хорошую спортивную форму на длительное время. Это ему позволило сниматься в некоторых фильмах без каскадеров.

Фото из Интернета. Роберт Редфорд (слева) с еще одной звездой Голливуда - Брэдом Питтом

Наиболее известен по картинам «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Обыкновенные люди», «Из Африки». Но, как и любой талантливый человек, не стал ограничиваться только актерской работой. И в итоге получил «Оскара» за лучшую режиссуру, став одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм — «Обыкновенные люди».

Второго «Оскара» он получил в знак признания многочисленных актерских работ, хорошо запомнившихся зрителям. В 1981 году учредил американский институт независимого кино «Сандэнс», который проводит одноименный международный кинофестиваль в Парк-Сити, штат Юта.

Еще одна звезда Фабрики грез, пожалуй, самое сексуальное «привидение» Голливуда, отметил бы сегодня юбилей — 65 лет. Именно 18 августа 1952 года в Хьюстоне родился Патрик Суэйзи. Актер, танцор и автор-исполнитель собственных песен.

В 1979 году он дебютировал в кино, в фильме «Скейтаун». Но наиболее яркими стали его работы в фильмах «Грязные танцы» (1987), «Привидение» (1990) с участием Деми Мур и Вупи Голдберг, «На гребне волны» (1991) с участием Киану Ривза. Кстати, в 2016 году на последнюю картину выпустили ремейк.

Патрик Суэйзи тяжело болел. В конце 2008 года актер говорил, что будет счастлив, если ему удастся прожить еще лет пять. У него были большие планы, но рак оказался сильнее, и 14 сентября 2009 года Патрик скончался.

В Патрике было редкое сочетание грубой мужественности и удивительной тонкости. Он был прекрасным и сильным, настоящим ковбоем с нежным сердцем. Актриса Дженнифер Грей

Памятные даты

Так вышло, что сегодня мы будем говорить только о космосе. Хотя для начала стоит поздравить людей, которые хоть за пределы атмосферы и не выходят, но летают высоко.

18 августа отмечается День военной авиации Кыргызской Республики.

А вот в далеком 1868 году французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий. Этот химический элемент занимает второе место в периодической системе химических элементов Менделеева и возглавляет группу инертных газов. И кто вдруг подзабыл школьную программу, то газ обозначается символом He.

Фото из Интернета. Шары, наполненные гелием, давно стали неотъемлемой часть различных праздников

Гелий — один из наиболее распространенных элементов во вселенной, он занимает второе место после водорода. И по легкости он уступает только водороду. Но не такой взрывоопасный. Наверняка вы сталкивались с гелием на многих тоях, днях рождениях и свадьбах. Именно он заставляет парить воздушные шарики и уносит их далеко в небо, если они вырываются из рук.

И именно там, далеко в космосе, но ночью и с помощь телескопа можно рассмотреть еще одно открытие, совершенное 18 августа 1877 года. Именно в эту ночь американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос. Кстати, этому ученому принадлежит открытие и второго спутника красной планеты — Деймоса.

Фото ESA/DLR/FU Berlin (G.Neukum). Фобос. Каким его увидел автоматический корабль «Марс-Экспресс»

Имена для спутников Марса предложил Генри Джордж Мадан, взял он их из «Илиады» Гомера. Фобос (Страх) и Деймос (Ужас) — спутники бога войны Ареса, который в римской мифологии звался Марсом. Окончательный выбор в пользу данного предложения Холл сделал 7 февраля 1878 года.

Пожалуй, на сегодня астрономии хватит. Да и время бежать на работу, если вы, конечно, не читаете это, сидя в офисе.

Куда сходить

Культура

— Если вы предпочитаете активное времяпрепровождение, то наверняка вас заинтересует игра Encounter, которая в этот раз основана на сюжете фильма «От заката до рассвета». Зарегистрировать команду можно по номеру (0700) 552 552.

— А вот следующее мероприятие наверняка заинтересует родителей, бабушек, дедушек, педагогов, психологов. В общем, всех, кто воспитывает или сталкивается с детьми по работе. Речь о семинаре Марины Таргаковой «Счастливый или «удобный» ребенок?» Отель «Достук» (конференц-зал «Империал»), 18.00.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Иссык-Кульской области начинаются международные соревнования по шахматам. В программе девять туров по швейцарской системе. За победу в своих категориях борются взрослые и юные шахматисты.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

09.00 — суд по иску к Zanoza, связанный со статьей о поездке Омурбека Текебаева на Кипр. Первомайский районный суд.

10.00 — суд по делу Аиды Саляновой Ленинский районный суд.

10.00 — суд по делу сторонников Садыра Жапарова. Первомайский районный суд.

12.00 — пресс-конференция о Неделе российского кино в Кыргызстане, которая стартует в Бишкеке и продолжится в Чолпон-Ате. Участники — российские артисты. Отель «Хаятт».

15.00 — суд по иску к Zanoza. Первомайский районный суд.

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