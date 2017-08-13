Афиша на неделю: 14-18 августа

15 июля-20 августа. Выставка изделий ручной работы

Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы.

Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

7-18 августа. Акция «Отдых вместе с книгой»

В рамках акции будут игры, мастер-классы, интересные состязания и книжная выставка. Участников ждут призы.

Парк в Карагачевой роще, 14.00-16.00.

24 июля—24 августа. Занятия по йоге

В честь 70-летия независимости Индии и 25-летия установления дипломатических отношений с Кыргызстаном организован месяц бесплатных занятий по йоге. С собой иметь коврик или каремат. Подробности по телефонам 0556601513, 0776601513.

Парк на пересечении проспектов Жибек Жолу и Молодой Гвардии, 8.30-12.00 (кроме выходных).

14 августа. Игра «Мафия»

Хотите эмоционально отдохнуть после трудовых будней, зарядиться положительной энергией, познакомиться с интересными людьми? Тогда оставляйте свои заявки на участие. Каждую неделю новые известные личности.

Бар Zolden beer, 18.00.

16 августа. Творческий вечер Анны Ардовой

Прозвучат самые известные и любимые песни из репертуара Александра Вертинского, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и не только.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

17 августа. Кинопремьеры

«Телохранитель киллера» (боевик, комедия). Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания под большим вопросом.

«Эмоджи фильм» (мультфильм). Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? Герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

«Реальная белка-2» (мультфильм). В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз — чтобы спасти свой дом: мэр города задумал вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы.

«Бабушка легкого поведения» (комедия). Саня — аферист и король перевоплощений. За свою карьеру мелкого мошенника он трансформировался в сотни разных персонажей. От братка до прокурора, от жиголо до старушки с наследством — он безукоризненно гримировался и идеально исполнял любую роль. Все было весело и непринужденно, пока однажды что-то пошло не так.

«Над глубиной: Хроника выживания» (триллер). Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к белым акулам на юге Австралии. Веселое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил все по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большими белыми акулами.

17 августа. Книжный четверг: Уильям Фолкнер

Элеонора Прояева предлагает вернуться к Фолкнеру, к его трилогии «Деревушка», «Город», «Особняк»: «Это трилогия о Сноупсах, неукротимых в своем цинизме приобретателях, но также, это история о людях, кому выпало жить в пору быстрых и нечестных денег, утраченных надежд и сильных страстей. Короче, это Юг, Фолкнер, а значит, эти три книги захватят ваше воображение на последний месяц лета».

ololohaus, 18.30.

18 августа. Encounter «От заката до рассвета»

Участникам предстоит пройти путь, основываясь на сюжете фильма «От заката до рассвета». Каждая остановка будет таить в себе загадку, ответ на которую будет ключом к нахождению к следующей локации. Всех ждет захватывающая, увлекательная игра, где нет проигравших. Зарегистрировать команду можно по номеру 0700 552 552.

Старт от мото-бара «Перцы», 18.00.

18-19 августа. Семинар Марины Таргаковой «Счастливый или «удобный» ребенок?»

Семинар рассчитан на родителей, бабушек, дедушек, педагогов, психологов, а также всех, кто сам был когда-то ребенком и кому небезынтересно, какие жизненные сценарии мы выносим из детства, а затем неосознанно строим по ним свою взрослую жизнь. Семинар поможет разобраться со страхами и ограничениями, дабы затем совершить следующий шаг — найти и исправить ошибки в собственной педагогике.

Отель «Достук» (конференц-зал «Империал»), 18.00.

18-25 августа. Неделя российского кино в Кыргызстане

В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кыргызстаном пройдет Неделя российского кино. В Кыргызстан прибудет российская делегация в составе заслуженных артистов РФ, продюсеров и кинокритика. Программу можно найти по ссылке.

Кинотеатры «Манас», «Октябрь» (Бишкек), «Голубой Иссык-Куль» (Чолпон-Ата).