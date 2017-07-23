Ошская область. От чего у туристов захватывает дух

Наконец-то мы добрались в южную столицу. Многочисленные легенды связывают основание города с именами Александра Македонского и пророка Сулаймана (Соломона).

Ученые до сих пор спорят относительно этимологии названия города и никак не могут прийти к единому мнению. Многие связывают происхождение Оша с легендами о царе Соломоне, а знаменитую исполинскую гору называют его троном.

Еще в раннем средневековье Сулайман-гора имела культовое значение для всех верующих. Существует предположение, что пророк зороастризма и создатель священной книги «Авеста» Заратуштра жил на Сулайман-Тоо. Здесь существовал один из самых ранних храмов зороастрийского культа — Охшо. Не исключено, что он и дал название городу.

Музей «Великий шелковый путь»

Уникальные экспонаты рассказывают о вехах в развитии материального мира народов региона — от каменного века до современности. В основном это находки археологов, историков, этнографов.

Одним из интересных экспонатов является карта, датируемая примерно 1953 годом. Она отображает кыргызские кланы и племена.

Большой интерес для туристов и путешественников в заповеднике представляют природные объекты, расположенные в окрестностях Оша, к примеру, грот «Ласточкино гнездо». В глубине карстовой полости бьет горячий источник, наполняя прозрачными водами рукотворную купель. Или пещера «Эхо любви», образованная в результате выветривания известковых пород и воздействия горных грунтовых вод.

Пещеры

Ошская область знаменита крупнейшими пещерами в Кыргызстане — Чиль-Устун, Чиль-Майрам, Кеклик-Тоо.

Вход в сталактитовую пещеру Чиль-Устун расположен на отвесной скале. Легенда гласит: если путник пройдет по скальной круче и невредимым вернется к подножию горы, то ему простятся все прегрешения. А измельченный в порошок камешек, принесенный из Чиль-Устуна, способен излечить любые болезни.

Пещера называется музыкальной — если коснуться сталактитов, то они начинают издавать звуки, образующие своеобразные подземные симфонии.

Ажидаар Ункур, или пещера Дракона, расположена в Араванe. Здесь прячется от солнечного света единственная в стране колония летучих мышей.

В каньоне Данги находится еще одна интересная пещера. Гидротермальные отложения представлены скаленоэдрическим кальцитом. Большая Баритовая пещера находится на склоне массива Туя-Муюн. Ее стенки покрывали кристаллы барита. Но в настоящее время ее практически полностью разграбили.

Город Узген

Узгенский историко-культурный и архитектурно-археологический комплекс состоит из красивейшего минарета и группы мавзолеев династии караханидов, выстроенных в одну линию. Уникальность Узгенского комплекса в том, что здесь компактно расположены сразу четыре исторических и археологических памятника, построенных в 11–12 веках н. э.

Бытует мнение, что в северном мавзолее похоронен Султан Санджар-Мази, который является потомком Джагатая — сына Чингисхана. Однако ученые расшифровали надгробные надписи и выяснили, что здесь покоится один из караханидов.

Конечно, Узген славен классическим восточным базаром, где можно купить лучший рис для плова: он считается элитным и, следовательно, одним из самых дорогих.

Водопад Абшир-Ата

В долине Абшир-Сай, в 70 километрах от Оша расположен удивительный водопад: из отверстия диаметром 1,5 метра на высоте 12–15 метров от земли бьет бурный водяной поток.

По легенде странник ударил посохом о скалу, и из нее полилось молоко. Это было святое место, куда приезжали паломники со всей округи, но когда люди перестали дорожить источником, оттуда стала течь простая вода.

Пик Ленина

До 1933 года этот семитысячник считался высочайшей вершиной Памира и СССР. Но позже установили, что пик Сталина в Таджикистане выше. Восхождение на пик Ленина относится к классу высотного альпинизма и требует крепкого физического и душевного здоровья и соответствующего снаряжения. Многие альпинисты, планирующие экспедиции в Гималаи или Тибет, проходят здесь акклиматизацию.

Пик помнит много счастливых и немало трагических восхождений. 13 июля 1990 года в результате землетрясения сошла мощнейшая лавина, накрыв льдом и снегом 45 человек. Спаслись только двое. Ужас трагедии усугубился тем, что, несмотря на многодневные поиски погибших, обнаружить удалось только одно тело. До сих пор гора хранит свою тайну. Это была самая большая альпинистская трагедия в истории пика Ленина.

Памятник Алайской царице

В центре Оша установлен памятник Курманджан датке — предводительнице алайских кыргызов. Она сыграла немаловажную роль в переломные исторические моменты для народа. Она не только пользовалась уважением алайцев, но и фактически опиралась на преданное ей войско.

Курманджан датка была проводником политики царизма. Чтобы уберечь свой народ от кровопролития, она официально объявила о присоединении алайских кыргызов к России. «Пока я живу на свете, в Алае будет мир и покой», — таким было обещание правительницы.