Сооронбай Жээнбеков обсудил проблемы предпринимательского сектора Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел встречу с экспортерами и представителями бизнес-ассоциаций страны для обсуждения актуальных проблем предпринимательского сектора. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что развитие экспортного потенциала имеет стратегическое значение. По его словам, удельный вес экспорта в структуре ВВП составляет 30 процентов. Он обратил внимание на положительную динамику роста экспорта отечественных товаров. По итогам 5 месяцев 2017 года он вырос на 30 процентов, составив $657,7 миллиона.

Глава правительства обозначил и серьезные проблемы. Представители бизнеса сталкиваются с трудностями в сферах архитектуры и энергетики. Обращаясь к руководителям государственных органов, Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что для предприятий, ориентированных на экспорт, не должно быть никаких препятствий.

Некомпетентное и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудниками отдельных служб или умышленное затягивание решения вопросов создает большие трудности для ведения бизнеса в стране. Сооронбай Жээнбеков

По итогам встречи глава правительства поручил соответствующим государственным органам оказывать всяческое содействие бизнесу в решении озвученных проблем и вопросов.