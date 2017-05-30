В Бишкеке дубы вновь пожелтели раньше времени.

Деревья действительно начали желтеть. Это было ожидаемо. Но в основном только эстетический вид портится, вреда строению и структуре древесины вредители не наносят. Главный агроном МП «Зеленстрой» Эльнура Жолдошева

«Если подходить к дереву как к деловой древесине, то да, листовые вредители самой древесине ущерб не наносят. Но дубы у нас произрастают вовсе не для того, чтобы снабжать деловой древесиной, а для того, чтобы вырабатывать кислород, фитонциды и дополнительно увлажнять воздух. Это главные их функции. И здоровые листья все это делают, а больные нет», — прокомментировалпозицию «Зеленстроя» профессор Эмиль Шукуров.

«Дело в том, что химическая обработка методом опрыскивания в городе запрещена в целях безопасности горожан», — сказала Эльнура Жолдошева.

Она напомнила, что несколько лет назад деревья обрабатывали биопрепаратом «Лепидоцид СК-М», но «должного эффекта это не дало». «В этом году мы развесили клеевые ловушки для мониторинга популяции вредителя. Частично уже начался их сбор для проведения анализа», — отметила главный агроном.

Она добавила, что сейчас все специалисты «Зеленстроя» сконцентрированы на другой работе в связи с погодными условиями и падением деревьев.