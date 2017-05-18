Чолпон Джакупова просит суд отменить незаконное решение о ее невыезде из страны

Сегодня Бишкекский городской суд рассматривает надзорную жалобу экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой, главного редактора сайта Zanoza.kg Дины Масловой и журналиста Нарына Айыпа на определение Октябрьского райсуда Бишкека о запрете на выезд их из страны.

Глава Правовой клиники «Адилет» отметила, что запрет о выезде из Кыргызстана незаконный и ущемляет ее конституционные права.

Я являюсь законопослушным гражданином КР. Имею свою активную гражданскую позицию, которой никогда не изменяла. Выражаю свое мнение честно и открыто. Мои слова никогда не расходятся с делом, сданный депутатский мандат — лишнее тому подтверждение. Именно только из-за моей гражданской позиции на меня подали в суд. Чолпон Джакупова

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«В самом исковом заявлении генеральный прокурор требует от меня лишь одного:денежную компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов сомов. В целях обеспечения данного требования суд наложил арест на мое недвижимое имущество, стоимость которого полностью перекрывает сумму предъявленного иска», — отметила Чолпон Джакупова.

Как отметила юрист, таким образом, уже до начала разбирательства по существу он (генеральный прокурор) фактически полностью обеспечил выполнение своих требований.

«Каких-либо иных мер по обеспечению иска в отношении меня в данном случае не требуется», — добавила Чолпон Джакупова.

Она также напомнила представителю Генпрокуратуры и суду, что, согласно закону, любой гражданин может вести свои дела лично или через представителей. Этим правом воспользовались и генеральный прокурор, и президент страны, чью честь защищает глава надзорного органа. То есть суд состоится и вопрос будет рассмотрен по существу в любом случае, независимо от ее, Джакуповой, личного участия.

«Согласно статье 16 Конституции, в Кыргызской Республике все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации. Согласно статье 7 ГПК, правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед законом и судом. Согласно статье 10 ГПК, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Таким образом, у меня — ответчика — такой же объем прав и обязанностей, как у истца — генерального прокурора», — добавила Чолпон Джакупова.

Она считает, что поставлена в дискриминационные условия, ведь сама генеральный прокурор не принимает личного участия по делу. В суде присутствует только его представитель.

Чолпон Джакупова также считает, что представитель прокуратуры игнорирует требования указанных статей Конституции и ГПК.