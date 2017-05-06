Ремонт дороги Бишкек — Кара-Балта должен завершиться до 20 мая. Об этом напомнил строителям и подрядчикам премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его словам, автомобильная дорога Бишкек — Кара-Балта является стратегической и одной из самых загруженных в стране. «С учетом этого было принято решение о начале капитальной реконструкции данной автодороги и расширении дорожного полотна. На эти цели выделены значительные финансовые средства, контроль над использованием которых, равно как и за качеством работ, будет самый жесткий», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул, что проводимые компанией — победителем тендера работы по ямочному ремонту должны быть закончены в срок: до 20 мая.

«Через десять дней я лично проверю ход работ и готовность компании-подрядчика к началу самих работ по реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта. Учитывая значимость указанной автомобильной магистрали для всей республики, работы по реконструкции должны вестись круглосуточно. При этом проводимые работы и их качество должны соответствовать самым высоким стандартам», — сказал глава кабмина.

Затем Сооронбай Жээнбеков ознакомился с работой пункта весогабаритного контроля в селе Маловодном Чуйской области.

Директор департамента весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Эмильбек Таштаналиев сообщил, что в рамках борьбы с коррупцией уволены 260 сотрудников пунктов весогабаритного контроля, уличенных в поборах и коррупции.