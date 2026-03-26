Берега реки Чу размывает: МЧС усиливает работы после выезда министра

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Канатбек Чыныбаев совместно с полномочным представителем президента в Чуйской области проинспектировал участки берегов реки Чу, подверженные эрозии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ходе выезда глава ведомства поручил профильным службам активизировать работы по укреплению берегов. По его словам, своевременные меры позволят защитить сельскохозяйственные угодья и снизить риски для населения.

В МЧС отметили, что берегоукрепительные работы уже ведутся на наиболее опасных участках реки Чу — в селах Нижне-Чуйск Сокулукского района и имени Суймонкула Чокморова Аламединского района. Основная цель — остановить эрозию и предотвратить дальнейшее разрушение береговой линии.