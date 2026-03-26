Общество

Берега реки Чу размывает: МЧС усиливает работы после выезда министра

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Канатбек Чыныбаев совместно с полномочным представителем президента в Чуйской области проинспектировал участки берегов реки Чу, подверженные эрозии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ходе выезда глава ведомства поручил профильным службам активизировать работы по укреплению берегов. По его словам, своевременные меры позволят защитить сельскохозяйственные угодья и снизить риски для населения.

В МЧС отметили, что берегоукрепительные работы уже ведутся на наиболее опасных участках реки Чу — в селах Нижне-Чуйск Сокулукского района и имени Суймонкула Чокморова Аламединского района. Основная цель — остановить эрозию и предотвратить дальнейшее разрушение береговой линии.
Спасатели продолжают поиск мужчины, упавшего в реку Чу в селе Васильевка
В селе Кок-Мойнок-1 поднявшийся уровень реки Чу может затопить дома — МЧС
В реке Чу нашли тело семилетнего мальчика
В реке Чу нашли труп пожилого мужчины
Из-за размытия берегов реки Чу Кыргызстан потерял 800 гектаров земли
В Кочкорском районе месяц не могут найти тело утонувшего семилетнего мальчика
В Кочкоре спасатели больше двух недель не могут найти тело утонувшего мальчика
На реке Чу начали берегоукрепительные работы
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
В Бишкеке простились с народным артистом Абдыкалыком Акматовым В Бишкеке простились с народным артистом Абдыкалыком Ак...
В Бишкеке мотоциклист въехал в людей на парковке. Один человек погиб
Мораторий на проверки не для всех: Налоговая и Таможенная службы вне ограничений
Назначен новый замминистра науки: Азиз Мамыров будет курировать цифровизацию