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Общество

На реке Чу начали берегоукрепительные работы

Министр​ чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров в ходе рабочей поездкой по Чуйской области​ проверил потенциально опасные участки и ознакомился с ходом строительства защитных сооружений на реке Чу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.​

По ее данным, глава ведомства осмотрел берег реки в городе Кемине Чуйского района. Сообщается, что МЧС​ подготовило проектно-сметную документацию для берегоукрепительных работ, они будут проведены совместно с органами местного самоуправления. Ранее активисты​ проинформировали о намерениях обратиться к премьер-министру о том, что некоторые участки размываются в связи с изменением русла реки и линия границы может быть сдвинута.

«На сегодня угрозы подтопления близ расположенных жилых домов и сельхозугодий нет», — цитирует пресс-служба начальника​ управления МЧС КР по Чуйской области Азиса Эгембердиева.​

Как отмечается, министр посетил также айыльный аймак Ак-Кудук, где есть береговая эрозия. По словам главного специалиста-технадзора по Чуйской области​ департамента предупреждения и ликвидации последствий ЧС Жаныбека Чондоева, в селе Ак-Кудук необходимо построить защитную дамбу протяженностью 680 метров. Чиновник проинформировал об​ объеме и сроке работы.

«Срок строительства займет около пяти месяцев. Участок защищается с помощью шести коротких шпор. Крепление напорного откоса выполняется рваным камнем расчетным размером 0,45 метра с заполнением пустот более мелким камнем. Верхний слой выполняется под шнур и с расклинцовкой. Фартук выполняется в виде наброски камнем расчетного размера 0,45 метра. Для укрепления берега используется рваный камень, который отбирается после заключения лабораторного анализа на предмет морозостойкости, прочности», — сказал Жаныбек Чондоев.

Министр поручил соответствующим начальникам начать берегоукрепительные работы​ на этом участке.​
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152982/
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