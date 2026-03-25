Памятные даты

Токмакский уезд переименован в Пишпекский

Уезд образован при формировании Семиреченской области в 1867 году. Первоначальное название — Токмакский уезд с центром в селе Большой Токмак (в настоящее время город Токмак).

В связи с принятием 25 марта (6 апреля) 1891-го Положения об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями уезд переименован в Пишпекский, а его центром стал Пишпек.

В 1906 году состоял из трех участков: Пишпекского, Беловодского и Токмакского.

Люди, которые меняли мир

Родился географ Садыбакас Умурзаков

Родился 25 марта 1921 года в селе Узункыр Кантского района Чуйской области Кыргызстана. Ученый-географ и организатор науки, крупнейший специалист в области исторической географии, топонимии, почетный член Российского и Кыргызского географического общества.

Один из ведущих специалистов республики в области физико-географического районирования, картографии, топонимии и охраны окружающей среды. Опубликовал более 400 научных работ по проблемам развития географических наук, топонимики и комплексного картографирования КР.

Один из основателей и президент (с 1964-го) Географического общества Кыргызстана. Лауреат Государственной премии КиргССР.

Автор «Энциклопедии Киргизской ССР» и «Атласа Киргизской ССР», признанного в 1990 году лучшим атласом, выпущенным в союзных республиках.

По инициативе Садыбакаса Умурзакова возвращены исконные наименования многим географическим объектам, включая город Бишкек.

С 1950-го занимался педагогической деятельностью.

Избирался членом ЦК ВЛКСМ, кандидатом в члены Бюро ЦК КП Киргизии.

Умер в 2002 году.

В 2008-м парламент страны принял Закон «О присвоении географического названия «Пик Умурзакова» безымянной вершине высотой 4 тысячи 417 метров, расположенной в верховьях реки Аламедин».

Родился государственный деятель Тыныбек Алыкулов

Родился 25 марта 1959 года в Джалал-Абадской области.

Трудовую деятельность начал в 1985-м инженером в строительных предприятиях. Через 10 лет честной работы был избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша первого созыва.

Спустя три года занял пост министра охраны окружающей среды Кыргызстана. За время своей работы внес существенный вклад в экологическую безопасность страны. Последующие годы вел активную общественную деятельность.

Умер в 2016-м.

Умер манасчи Каба Атабеков

Родился в 1926 году в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области.

Один из ярких представителей современной сказительской культуры, народный артист Кыргызстана.

Петь «Манас» начал с 10 лет. Начало своего сказительского творчества связывает с вещим сном, в котором благородный старец-всадник строго наказал ему читать эпос.

Много раз видел и слышал Саякбая Каралаева. Манера повествования Кабы Атабекова напоминает его стиль.

В столице был частым участником передач республиканского телевидения, снимался в кино, участвовал в конкурсах и фестивалях манасчи в качестве члена жюри, вел свой мастер-класс, воспитывая новое поколение манасчи-профессионалов.

Умер 25 марта 2008-го.

