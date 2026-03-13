В Бишкеке 13 марта будет солнечно. Максимальная температура воздуха ожидается +7 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.11. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Байышбек Астанакулов

Родился 13 марта 1988 года. Аким Таласского района Таласской области.

Хусан кызы Хайитхон

Родилась 13 марта 1994 года. Парадзюдоистка, участница Паралимпийских игр, победительница Параазиатских игр.

Памятные даты

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт

Столкновение вспыхнуло 13 марта 2019 года в Баткенской области в районе села Ак-Сай из-за возобновления строительства объездной дороги Ак-Сай — Тамдык. Жители таджикского анклава Ворух выступили против работ, что быстро переросло в массовое противостояние с применением камней и охотничьего оружия.

В результате инцидента с обеих сторон пострадали десятки людей. По сведениям властей Таджикистана, в результате конфликта погибли двое граждан страны. А само село Ак-Сай на несколько дней оказалось в фактической блокаде.

Всемирный день сна

Впервые Всемирный день сна прошел 14 марта 2008 года по инициативе Международного комитета дня сна Международной ассоциации медицины сна и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия.

Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме, демонстрирующей его социально-оздоровительную направленность.

Изобретена Всемирная паутина

13 марта 1989 года изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web) — интернет. Изобрели его английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN).

Для реализации проекта Тим Бернерс-Ли и системный инженер CERN Роберт Кайо изобрели идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML. В октябре 1990-го они создали первый веб-браузер, практически не отличающийся от нынешних образцов. Это технологии, без которых уже нельзя себе представить современный интернет.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Камчыбек Дюшалиев

Родился 13 марта 1944 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

Ученый-музыковед, педагог, профессор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, первый доктор искусствоведения. Является автором свыше 100 научных и популярных статей по проблемам музыкальной культуры КР.

Монография Камчыбека Дюшалиева «Кыргызская народная песня» является первым теоретическим исследованием морфологии кыргызской народной песни.



Родилась поэтесса Светлана Суслова

Фото 24.kg. Светлана Суслова

Родилась в 1949-м в Чите в семье военного врача. Ей было два года, когда семья переехала в Киргизию.

Печататься начала с 1965-го. Сборники поэтических стихов Светланы Сусловой в советский период выходили большими тиражами в Бишкеке и Москве (чаще под фамилией Токомбаева). Автор 16 книг. В 2001 году организовала и возглавила Общественную Центральноазиатскую академию искусств.

Перевела на русский язык стихи Аалы Токомбаева, Майрамкан Абылкасымовой, Райкана Шукурбекова, Алыкула Осмонова и других. Переводила также с уйгурского, арабского, таджикского — более 20 книг. В ее русской версии эпоса «Манас» 80 тысяч 500 строк.

Была заместителем главного редактора журнала «Литературный Кыргызстан».

