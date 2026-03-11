Введение почасовой оплаты за парковку машины в Бишкеке заставит граждан пересесть на общественный транспорт. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил специалист отдела по организации парковок и стоянок мэрии города Бишкека Кубанычбек Иманалиев.

По его словам, из-за минимальных цен (25 сомов за день) за парковочное место многие оставляют машины на неделю или даже месяц.

«Если горкенеш одобрит почасовую оплату, это станет невыгодно. Придется платить от 30 до 50 сомов за первые два часа и далее по 20 сомов за каждый последующий. Кто-то пересядет в итоге на общественный транспорт, а летом на велосипеды или самокаты. Альтернатив много. Это все позволит намного разгрузить дороги», — сказал Кубанычбек Иманалиев.

Он назвал основные меры по решению проблемы с парковкой машин в Бишкеке:

увеличение муниципальных парковок,

строительство многоярусных парковок,

установка роторных парковок,

расширение дорог и организация новых кармашков,

введение почасовой оплаты.

Кубанычбек Иманалиев добавил, что во всех четырех районах города планируют построить по 2-3 многоярусные парковки, каждая рассчитана от 200 до 300 машино-мест, а где-то и до 500.

«Есть поручение руководства определить земельные участки и запустить процесс. Где-то парковки будут направлены вверх, где-то вниз, в зависимости от локации и участка», — пояснил он.