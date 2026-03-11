Более 100 контролеров парковок в Бишкеке останутся без работы после цифровизации

В Бишкеке на муниципальных парковках с понедельника по пятницу работает от 110 до 120 контролеров. После автоматизации процесса оплаты они останутся без работы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил специалист отдела по организации парковок и стоянок мэрии Кубанычбек Иманалиев.
По его словам, в основном парковщики задействованы в «золотом квадрате», на рынках и центральных улицах.
«У них есть договор с муниципалитетом. У сотрудников красные жилеты, бейджики. Они принимают оплату на свой QR-код или наличными. Многие граждане возмущаются, почему контролеры парковки принимают оплату на свой личный QR-код, а не мэрии. Потому что в договоре прописан ежедневный план в зависимости от количества машинных мест. Днем человек собирает деньги, а вечером переводит на расчетный счет муниципалитета. Это вполне законно», — сказал Кубанычбек Иманалиев.
Он отметил, что план выполняют всегда. Бывает плохая погода и так далее, тогда парковщики платят из своего кармана, чтобы выполнить требования договора.
Специалист добавил, что на парковках часто возникают споры из-за человеческого фактора.
«Кому-то жалко отдать 25 сомов либо парковщик вместо 25 сомов берет 30-50 сомов. Или человек паркуется на целый день, а оператору это невыгодно — сменяемости нет. Из-за этого бывают разногласия, но мы решаем эти вопросы», — сказал он.
Всего в Бишкеке работают 47 муниципальных парковок.
В мэрии намерены ввести на них почасовую оплату в зависимости от зоны. Всего их по планам будет три.