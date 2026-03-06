Мать Даниэля Ажиева написала президенту. Опубликованы видео и скриншот

Пресс-секретарь президента Кыргызстана опубликовал видеообращение матери осужденного предпринимателя Даниэля Ажиева и скриншот номера телефона, с которого она отправила сообщение главе государства. Это было сделано на фоне обсуждений в социальных сетях о том, действительно ли женщина могла обратиться напрямую к президенту через WhatsApp.

Как поясняется, в начале января мать Даниэля Ажиева написала сообщение президенту Садыру Жапарову с просьбой о помиловании ее сына. После публикации этой информации в соцсетях появились сомнения пользователей — многие задавались вопросом, каким образом она получила личный номер президента и могла написать ему напрямую.

В связи с этим пресс-секретарь главы государства опубликовал видеообращение женщины и скриншот номера телефона, с которого было отправлено сообщение, чтобы подтвердить факт обращения.

Ранее мать Ажиева уже публично обращалась к президенту с просьбой помочь семье. По ее словам, после вынесения приговора у ее сына конфисковали все имущество — три квартиры, два дома и четыре автомобиля, а общая стоимость изъятого имущества оценивалась примерно в $2 миллиона. Женщина заявляла, что у ее сына остались жена и трое детей, один из которых имеет тяжелую инвалидность, и просила оставить им хотя бы одну квартиру.

Даниэль Ажиев, которого называют организатором сети вебкам-студий, ранее был приговорен судом к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

После появления обсуждений в интернете пресс-секретарь президента решил опубликовать дополнительные материалы, чтобы подтвердить, что обращение действительно было отправлено на номер главы государства.