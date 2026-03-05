В Бишкеке 5 марта будет пасмурно. Температура воздуха ожидается +11 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.01. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

9.00-21.00 — жилые массивы «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2».

Памятные даты

День работника судебной системы Кыргызской Республики

Впервые этот профессиональный праздник отметили в 2005 году. Правительство установило этот день как дань признательности работникам судебной системы государства за их огромный вклад в развитие конституционных основ, обеспечение условий для соблюдения законности и охраны прав и свобод личности.

День ак калпака

Этот праздник отмечается в стране с 2011 года по инициативе кинорежиссера Ырысбека Жабирова.

Ак калпак — национальный головной убор кыргызов. Его форма и узоры не менялись и передавались из поколения в поколение. По ним кыргызы узнавали о возрасте и статусе владельца головного убора.

Открылась первая экспозиция Кыргызского государственного исторического музея Фото 24.kg. Кыргызский государственный исторический музей

Это случилось в 1927 году. Музей образован в 1926-м как первое научно-исследовательское учреждение Киргизии. В настоящее время площадь музея составляет 8 тысяч квадратных метров, на которых размещено около 90 тысяч экспонатов. Многие коллекции включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В начале февраля 2018 года Государственному историческому музею присвоен статус «национальный».

Люди, которые меняли мир

Родился художник Нурдамир Конгурбаев

Нурдамир Конгурбаев родился 5 марта 1940 года в городе Фрунзе. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, народный художник Кыргызской Республики, член Союза художников.

Был преподавателем и директором Фрунзенского художественного училища. С 1976 года — член Союза художников СССР. Возглавлял Объединения молодых художников Кыргызской Республики. Также был заместителем председателя Союза художников Кыргызской Республики.

Произведения Нурдамира Конгурбаева хранятся в Эрмитаже, Государственной Третьяковской галерее, музее Востока и Дирекции выставок (Москва), Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Айтиева, Казахском государственном музее искусств имени Кастеева, а также в частных коллекциях в Кыргызстане и за рубежом.

Умер 9 марта 2021 года.

Родился актер Талгат Нигматулин

Фото из интернета. Талгат Нигматулин

Родился в 1949 году в Кызыл-Кие.

В 1967-м предложили первую роль — белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». Окончив в 1971 году ВГИК, приехал в Ташкент и стал работать на студии «Узбекфильм». Тогда и появились роли Талгата Нигматулина в фильмах «Седьмая пуля», «Встречи и расставания», «Сказание о Сиявуше».

Писал рассказы и стихи. Именно он является автором слов известной песни «Русские березы».

Увлекшись восточной философией, вступил в секту, руководителями которой оказались преступники. Духовные братья убили его во время поездки в Вильнюс. Это произошло 11 февраля 1985-го.

В 2001 году улица в Кызыл-Кие переименована в улицу Нигматулина.

Снялся в одной из главных ролей в популярном советском фильме 1979-го режиссера Бориса Дурова «Пираты XX века». Многие кинокритики называют его «первым советским кинобоевиком». Лидер проката 1980 года — его посмотрели около 90 миллионов человек, а к 1990-му число посмотревших достигло примерно 120 миллионов.

Умер оперный певец Хусейн Мухтаров

Фото из интернета. Хусейн Мухтаров

Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Советский и кыргызский оперный певец (бас), народный артист СССР (1984).

С 1964-го — солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Пел как в национальных операх, так и в операх русских и западноевропейских композиторов.

Гастролировал во многих городах СССР и за рубежом.

Умер в 2001 году.

Умерла профессор Рахат Ачылова

Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.

Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.

Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.

Подготовила пять докторов наук и свыше десяти кандидатов наук.

Умерла 5 марта 2015-го.

Куда сходить

