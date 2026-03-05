В Бишкеке 5 марта будет пасмурно. Температура воздуха ожидается +11 градусов.
В столице разговление (ифтар) — в 19.01. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.
Отключения света, воды, газа
- 9.00-21.00 — жилые массивы «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2».
Памятные даты
День работника судебной системы Кыргызской Республики
Впервые этот профессиональный праздник отметили в 2005 году. Правительство установило этот день как дань признательности работникам судебной системы государства за их огромный вклад в развитие конституционных основ, обеспечение условий для соблюдения законности и охраны прав и свобод личности.
День ак калпака
Этот праздник отмечается в стране с 2011 года по инициативе кинорежиссера Ырысбека Жабирова.
Ак калпак — национальный головной убор кыргызов. Его форма и узоры не менялись и передавались из поколения в поколение. По ним кыргызы узнавали о возрасте и статусе владельца головного убора.
Открылась первая экспозиция Кыргызского государственного исторического музея
Это случилось в 1927 году. Музей образован в 1926-м как первое научно-исследовательское учреждение Киргизии. В настоящее время площадь музея составляет 8 тысяч квадратных метров, на которых размещено около 90 тысяч экспонатов. Многие коллекции включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В начале февраля 2018 года Государственному историческому музею присвоен статус «национальный».
Люди, которые меняли мир
Родился художник Нурдамир Конгурбаев
Нурдамир Конгурбаев родился 5 марта 1940 года в городе Фрунзе. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, народный художник Кыргызской Республики, член Союза художников.
Был преподавателем и директором Фрунзенского художественного училища. С 1976 года — член Союза художников СССР. Возглавлял Объединения молодых художников Кыргызской Республики. Также был заместителем председателя Союза художников Кыргызской Республики.
Произведения Нурдамира Конгурбаева хранятся в Эрмитаже, Государственной Третьяковской галерее, музее Востока и Дирекции выставок (Москва), Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Айтиева, Казахском государственном музее искусств имени Кастеева, а также в частных коллекциях в Кыргызстане и за рубежом.
Умер 9 марта 2021 года.
Родился актер Талгат Нигматулин
Родился в 1949 году в Кызыл-Кие.
В 1967-м предложили первую роль — белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». Окончив в 1971 году ВГИК, приехал в Ташкент и стал работать на студии «Узбекфильм». Тогда и появились роли Талгата Нигматулина в фильмах «Седьмая пуля», «Встречи и расставания», «Сказание о Сиявуше».
Писал рассказы и стихи. Именно он является автором слов известной песни «Русские березы».
Увлекшись восточной философией, вступил в секту, руководителями которой оказались преступники. Духовные братья убили его во время поездки в Вильнюс. Это произошло 11 февраля 1985-го.
В 2001 году улица в Кызыл-Кие переименована в улицу Нигматулина.
Снялся в одной из главных ролей в популярном советском фильме 1979-го режиссера Бориса Дурова «Пираты XX века». Многие кинокритики называют его «первым советским кинобоевиком». Лидер проката 1980 года — его посмотрели около 90 миллионов человек, а к 1990-му число посмотревших достигло примерно 120 миллионов.
Умер оперный певец Хусейн Мухтаров
Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Советский и кыргызский оперный певец (бас), народный артист СССР (1984).
С 1964-го — солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Пел как в национальных операх, так и в операх русских и западноевропейских композиторов.
Гастролировал во многих городах СССР и за рубежом.
Умер в 2001 году.
Умерла профессор Рахат Ачылова
Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.
Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.
Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.
Подготовила пять докторов наук и свыше десяти кандидатов наук.
Умерла 5 марта 2015-го.
Куда сходить
