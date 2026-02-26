В России предлагают бороться с фиктивным трудоустройством мигрантов

В России правительство внесло в Государственную думу законопроекты, разработанные Минфином совместно с МВД, которые направленны на борьбу с фиктивным трудоустройством мигрантов.

Документами предлагается:

закрепить обмен сведениями о доходах иностранных граждан между налоговыми органами и МВД России, а также паспортно-визовым сервисом МВД и многофункциональным миграционным центром города Москвы («Сахарово»);

установить обязанность мигрантов содержать себя и членов своих семей на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного субъектом Российской Федерации;

ввести правовые основания для аннулирования ранее выданных разрешительных документов на работу и миграционных статусов в случае неподтверждения наличия таких доходов — трудовой договор, заключенный с гражданином из государства ЕАЭС, в таком случае будет считаться прекращенным.

Также планируется наделить территориальные органы МВД РФ полномочиями на проведение проверки факта наличия или отсутствия дохода иностранного гражданина и его уровня. По итогам проверки может быть принято решение о сокращении срока временного пребывания.

При этом правительство РФ намерено повысить в несколько раз размер минимальной оплаты труда высококвалифицированных специалистов.

Вступление в силу этих законопроектов планируется со следующего года.