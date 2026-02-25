22:47
Общество

Кыргызстан воздержался при голосовании в ООН по резолюции о мире в Украине

В четвертую годовщину начала боевых действий на территории Украины Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку мира. Об этом сообщается на сайте Организации.

Документ поддержали 107 государств, 12 стран проголосовали против, а 51 страна, включая Кыргызстан, США и Китай, воздержалась.

Резолюция выражает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. США предлагали исключить из проекта два абзаца, касавшихся этих положений и Устава ООН. Однако страны отказались проводить голосование по предложению Соединенных Штатов, и проект резолюции был принят в первоначальном виде.

ООН
Фото ООН

Среди стран, поддержавших резолюцию, оказались большинство стран Европы, Канада, Япония, Австралия, Южная Корея, страны Латинской Америки и Африки. Против проголосовали, в том числе, Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Эритрея и Иран.

Страны, воздержавшиеся от голосования, помимо Кыргызстана, включают США, Китай, Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Сингапур, Словакию и ряд других государств.

Резолюция подчеркивает необходимость прекращения боевых действий и поиска мирного решения конфликта, а также соблюдения норм международного права и Устава ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363586/
