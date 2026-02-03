11:33
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Минстрой: В настоящее время по Кыргызстану возводят 668 объектов

В 2025 году из республиканского бюджета на строительство различных объектов выделено 15,5 миллиарда сомов. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, в 2024-м на эти цели выделено 11,6 миллиарда сомов.

«Сейчас по стране строят 668 объектов, в прошлом году закончили возведение 291, тогда как в 2024-м — 230. В 2025 году построили 129 школ, в 2024-м — 100. В прошлом году завершили строительство 60 детских садов, в 2024-м — 45», — рассказал замминистра.

Депутаты заслушивают информацию Минстроя о политике по формированию цен на работы и услуги, а также о росте цен в строительной отрасли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360345/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
За нарушение норм Минстрой наложил штрафы на 140 миллионов сомов
В Кызыл-Кие на стройке семиэтажного дома выявили грубые нарушения
В Бишкеке началось строительство 20 новых школ
Переход на 12-летнее обучение. В 2026 году выделят более миллиарда сомов
Минстрой вынес на обсуждение поправки к нормам сейсмостойкого строительства
Депутат: Качество строящихся школ оставляет желать лучшего, а спросить не с кого
Парламент одобрил соглашение о строительстве школ на кредит Саудовской Аравии
В ЖК раскритиковали политику Минстроя, из-за которой растут цены на жилье
Самат Джантелиев: По расчетам, в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
11:31
Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронные торговые площадки в РФ Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронны...
11:23
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
11:19
Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню
11:15
О росте числа телефонных мошенников в Кыргызстане предупредил ГКНБ
11:09
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной