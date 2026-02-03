Минстрой: В настоящее время по Кыргызстану возводят 668 объектов

В 2025 году из республиканского бюджета на строительство различных объектов выделено 15,5 миллиарда сомов. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, в 2024-м на эти цели выделено 11,6 миллиарда сомов.

«Сейчас по стране строят 668 объектов, в прошлом году закончили возведение 291, тогда как в 2024-м — 230. В 2025 году построили 129 школ, в 2024-м — 100. В прошлом году завершили строительство 60 детских садов, в 2024-м — 45», — рассказал замминистра.

Депутаты заслушивают информацию Минстроя о политике по формированию цен на работы и услуги, а также о росте цен в строительной отрасли.