Минприроды отмечает улучшение экологической ситуации на озере Иссык-Куль

В Кыргызстане отмечается улучшение экологической ситуации на озере Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. 

По ее данным, служба экологического и технического надзора продолжает круглосуточные контрольные мероприятия в акватории озера. Инспекторы на постоянной основе ведут работу по противодействию браконьерству и пресечению незаконного вылова рыбы. В отношении нарушителей принимаются соответствующие меры, продолжаются комплексные действия по защите водных биоресурсов.

В результате предпринятых специалистами мер экосистема Иссык-Куля постепенно восстанавливается.
