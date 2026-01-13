11:52
В Октябрьском районе Бишкека построят 13 школ и 17 детсадов

В мэрии Бишкека прокомментировали вопросы горожан, касающиеся обеспеченности социальной инфраструктурой села Орто-Сай и прилегающих территорий Октябрьского района в рамках обсуждения проекта генерального плана столицы.

По данным муниципалитета, генпланом с учетом проектной численности населения и функционального зонирования в контуре Орто-Сай (контур 22) и на близлежащих территориях предусмотрено строительство около 13 муниципальных школ общей вместимостью 14 тысяч 50 мест.

Кроме того, планируется размещение 17 муниципальных детских садов, рассчитанных в совокупности на 3 тысячи 570 мест.

В мэрии уточнили, что объекты образования предполагается размещать как в жилых зонах, так и в зонах общественно-деловой застройки. Это должно обеспечить шаговую доступность школ и детских садов для жителей района по мере его дальнейшего развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357637/
просмотров: 56
