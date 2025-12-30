Опасные курсы возьмут под контроль: кабмин ввел лицензирование допобразования

Кабинет министров утвердил перечень дополнительных образовательных программ, подлежащих обязательному лицензированию из-за потенциального риска для жизни и здоровья граждан.

Документ разработан в целях упорядочения рынка образовательных услуг, расширения конкуренции и обеспечения безопасности при оказании дополнительных образовательных программ. Он принят во исполнение Закона «Об образовании».

Согласно постановлению, лицензированию будут подлежать программы дополнительного образования, реализация которых может быть связана с рисками для жизни и здоровья обучающихся. Конкретный перечень таких программ утвержден в приложении к документу.

Министерству науки, высшего образования и инноваций, а также Министерству просвещения поручено привести свои нормативные решения в соответствие с новым постановлением.

Документ вступает в силу через 10 дней.