13:52
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Общество

Опасные курсы возьмут под контроль: кабмин ввел лицензирование допобразования

Кабинет министров утвердил перечень дополнительных образовательных программ, подлежащих обязательному лицензированию из-за потенциального риска для жизни и здоровья граждан.

Документ разработан в целях упорядочения рынка образовательных услуг, расширения конкуренции и обеспечения безопасности при оказании дополнительных образовательных программ. Он принят во исполнение Закона «Об образовании».

Согласно постановлению, лицензированию будут подлежать программы дополнительного образования, реализация которых может быть связана с рисками для жизни и здоровья обучающихся. Конкретный перечень таких программ утвержден в приложении к документу.

Министерству науки, высшего образования и инноваций, а также Министерству просвещения поручено привести свои нормативные решения в соответствие с новым постановлением.

Документ вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356641/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Адылбек Касымалиев передал Минсельхозу 44 служебных автомобиля
Власти предлагают утвердить единые правила для судов аксакалов
Экспорт минеральных удобрений из Кыргызстана могут временно запретить
Изменен порядок разрешительных документов в сфере строительства и ЖКХ
Госкомпании «Ысык-Көл» расширили полномочия при реализации строительных проектов
Кабмин утвердил протокол по применению соглашения о Российско-Кыргызском фонде
Масла и аккумуляторы — под особый учет: вводятся новые экологические нормы
Кабмин уточнил порядок выплат экс-сотрудникам военных судов
В Кыргызстане утвердили новые условия оплаты труда в донорских проектах
Пенсионерам силовых структур предлагают дать бесплатный проезд в Бишкеке и Оше
Популярные новости
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
Старый автопарк усиливает смог в&nbsp;Кыргызстане. Что придумали чиновники Старый автопарк усиливает смог в Кыргызстане. Что придумали чиновники
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
13:42
Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотруднико...
13:24
В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле
13:19
На повторные выборы в округе № 13 потратят 18,5 миллиона сомов
13:15
Для поддержки бизнеса. Национальное агентство по инвестициям запустило AI-бота
13:15
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов