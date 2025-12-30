Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств

Кабинет министров утвердил порядок размещения временно свободных финансовых средств бюджетной системы страны. Соответствующее постановление принято в целях повышения эффективности управления бюджетными средствами и обеспечения прозрачности финансовых процедур.
Согласно документу, новый порядок регулирует механизмы и условия размещения временно свободных бюджетных средств. Он разработан на основании норм Бюджетного кодекса Кыргызстана и направлен на упорядочение финансовой политики государства.
Одновременно кабмин признал утратившими силу ранее действующие постановления от:
- 11 марта 2022 года № 135;
- 22 декабря 2023-го № 704;
- 27 января 2025 года № 41,
которые регулировали размещение временно свободных средств бюджетов в коммерческих банках.
В кабинете министров отметили, что принятие нового порядка позволит повысить прозрачность управления государственными финансами и исключить дублирование норм.
Постановление вступает в силу через семь дней.