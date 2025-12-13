18:05
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Задержанный в Турции кыргызстанский учитель Азамат Нурмат уулу вернулся домой

Задержанный в Турции кыргызстанский учитель вернулся на родину. Об этом сам Азамат Нурмат уулу сообщил 14 декабря «Азаттыку».

По его данным, 11 декабря консульство Кыргызстана в Стамбуле провело двусторонние переговоры, в результате которых ему было разрешено выехать на родину.

Судебное разбирательство продолжается. Сообщается, что в судебном заседании, назначенном на конец января 2026 года, будет участвовать его адвокат.

Читайте по теме
Задержанный в Турции учитель из Кыргызстана освобожден под домашний арест

Азамат Нурмат уулу был задержан 20 апреля 2025 года в аэропорту Стамбула, когда через образовательный центр Zeen education в Бишкеке сопровождал шестерых учеников в турецкий город Анталья на международную олимпиаду по математике. Его задержали пограничники, он содержался в стамбульской тюрьме «Малтепе», а в мае был освобожден под подписку о невыезде.

Министерство образования КР сообщало, что 20 апреля делегация в составе 36 учеников, четырех родителей и трех учителей от компании Zeen Education по приглашению организаторов олимпиады выехала из Кыргызстана в Анталью. Ученики и другие учителя вернулись в страну 25 апреля.

28 апреля заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев заявил, что Азамат Нурмат уулу был задержан по подозрению в связях с движением религиозного деятеля Фетхуллы Гюлена «Хизмет» (объявленным в Турции «террористической организацией Фетхуллахистов»).

из интернета
Фото из интернета

32-летний Азамат Нурмат уулу последние восемь лет работает в международном образовательном учреждении «Маариф» (ранее — «Сапат»). Он работает учителем математики детского лицея имени Кусеина Карасаева в Иссык-Кульской области, входящего в сеть «Маариф». В 2010 году окончил лицей имени Исхака Раззакова сети «Сапат» в Кызыл-Кие, затем окончил математический факультет университета Газиантепа в Турции.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота, в результате которой погибли более 300 человек. Турецкое правительство обвинило в организации попытки переворота Фетхулла Гюлена, потребовало его экстрадиции из Вашингтона и объявило его движение ФЕТО («террористическая организация фетхуллахистов»). Сам Гюлен и его сторонники отвергли эти обвинения, заявив, что попытка переворота была сознательно организована самой властью. В октябре 2024 года Фетхулла Гюлен скончался в США в возрасте 83 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354512/
просмотров: 676
Версия для печати
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Минздрав КР&nbsp;приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений
Какие улицы в&nbsp;Бишкеке хотят переименовать. Список Какие улицы в Бишкеке хотят переименовать. Список
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
17:58
У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили учет населения У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили у...
17:46
Садыр Жапаров играет в футбол и между матчами подписывает документы
17:45
Итоги выборов в цифрах: явка — 36,9 процента, 274 нарушения и отмененный округ
17:38
ЦИК КР прокомментировала заявление представителя кандидата Эльдара Абакирова
17:35
В Бишкеке пожарные отрабатывают тушение крупных пожаров в многоэтажках