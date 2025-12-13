Задержанный в Турции кыргызстанский учитель Азамат Нурмат уулу вернулся домой

Задержанный в Турции кыргызстанский учитель вернулся на родину. Об этом сам Азамат Нурмат уулу сообщил 14 декабря «Азаттыку».

По его данным, 11 декабря консульство Кыргызстана в Стамбуле провело двусторонние переговоры, в результате которых ему было разрешено выехать на родину.

Судебное разбирательство продолжается. Сообщается, что в судебном заседании, назначенном на конец января 2026 года, будет участвовать его адвокат.

Азамат Нурмат уулу был задержан 20 апреля 2025 года в аэропорту Стамбула, когда через образовательный центр Zeen education в Бишкеке сопровождал шестерых учеников в турецкий город Анталья на международную олимпиаду по математике. Его задержали пограничники, он содержался в стамбульской тюрьме «Малтепе», а в мае был освобожден под подписку о невыезде.

Министерство образования КР сообщало, что 20 апреля делегация в составе 36 учеников, четырех родителей и трех учителей от компании Zeen Education по приглашению организаторов олимпиады выехала из Кыргызстана в Анталью. Ученики и другие учителя вернулись в страну 25 апреля.

28 апреля заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев заявил, что Азамат Нурмат уулу был задержан по подозрению в связях с движением религиозного деятеля Фетхуллы Гюлена «Хизмет» (объявленным в Турции «террористической организацией Фетхуллахистов»).

Фото из интернета

32-летний Азамат Нурмат уулу последние восемь лет работает в международном образовательном учреждении «Маариф» (ранее — «Сапат»). Он работает учителем математики детского лицея имени Кусеина Карасаева в Иссык-Кульской области, входящего в сеть «Маариф». В 2010 году окончил лицей имени Исхака Раззакова сети «Сапат» в Кызыл-Кие, затем окончил математический факультет университета Газиантепа в Турции.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота, в результате которой погибли более 300 человек. Турецкое правительство обвинило в организации попытки переворота Фетхулла Гюлена, потребовало его экстрадиции из Вашингтона и объявило его движение ФЕТО («террористическая организация фетхуллахистов»). Сам Гюлен и его сторонники отвергли эти обвинения, заявив, что попытка переворота была сознательно организована самой властью. В октябре 2024 года Фетхулла Гюлен скончался в США в возрасте 83 лет.