Старые шины в детские площадки: в Токмоке начнут масштабную экопереработку

Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» — завод по переработке шин в Токмоке — получил лицензию на право утилизации (переработки) отходов. Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что выданная Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора лицензия позволит предприятию оказывать платные услуги по утилизации автомобильных шин, что, в свою очередь, позитивно скажется на экологической ситуации.

Завод может перерабатывать до 10 тысяч тонн шин в год — любых типов и размеров, превращая их в резиновую крошку. Так это станет сырьем для изготовления резиновых плитки, ковров, монолитных травмобезопасных покрытий детских и спортивных площадок.

Это масштабный вклад в очистку страны от токсичных резиновых отходов. Старые шины больше не будут годами гнить на свалках или, что еще хуже, сжигаться и отравлять воздух. Отработанные шины будут приносить пользу обществу вместо того, чтобы загрязнять окружающую среду.

На утилизацию предприятию можно сдавать даже крупногабаритные шины от тяжелой карьерной, строительной и сельскохозяйственной техники. Эта услуга позволит промышленным предприятиям, горнодобывающим и транспортным компаниям внести свой вклад в защиту природы и сэкономить на уплате утилизационного сбора.

Кроме этого, на заводе в Токмоке работает цех по восстановлению автомобильных шин. В настоящее время восстановленные крупногабаритные шины установлены на большегрузных самосвалах Caterpillar 789С и проходят испытания на руднике «Кумтор».