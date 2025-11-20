Кандидатам в депутаты необязательно знать госязык? Верховный суд вынес решение

Верховный суд вынес решение, согласно которому кандидатам в депутаты «можно и не знать» государственный язык. Об этом заявил лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, который и подал заявление в суд.

Политик считает, что тем самым Верховный суд отменил сам закон, требующий знание кыргызского языка государственными служащими.

«К сожалению, эти выборы открыто пошли вразрез с законом. В 59-й статье закона о выборах депутатов четко написано: каждый депутат обязан знать государственный язык. Зачем тогда вы принимали такой закон? Зачем подписывали его?» — написал Темирлан Султанбеков.

В Верховном суде сообщили 24.kg, что заявитель ранее дважды обращался в Административный суд Бишкека. Он требовал признать незаконными решения ЦИК о регистрации кандидатов, которых не проверили на знание государственного языка и обязать ЦИК отменить регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, не выполнивших требование конституционного закона о выборах.

По данным Верховного суда, в Административном суде по первому требованию заявление было оставлено без движения в связи с тем, что Темирлан Султанбеков не указал конкретную дату и реквизиты обжалуемых решений, а по второму требованию — обязать ЦИК отменить регистрацию кандидатов — было отказано.

Отмечается, что при повторной подаче заявления в Административный суд по первому требованию недостатки заявления не были устранены. В части требования обязать ЦИК утвердить и применить порядок проверки владения госязыком кандидатами, а также осуществлять регистрацию кандидатов только при наличии подтверждения уровня знания госязыка суд отказал в принятии заявления, отметив, что оно не подлежит рассмотрению.

Верховный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, отменив лишь часть о возвращении заявления Темирлана Султанбекова из-за неустранения недостатков в заявлении. Верховный суд решил, что и это требование заявителя не подлежит рассмотрению.