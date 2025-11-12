10:34
Общество

В жилмассиве «Ай-Кол» Бишкека на шесть часов отключат воду

13 ноября в столице временно прекратят подачу питьевой воды. Об этом сообщили в МП «Бишкекводоканал».

По его данным, воду отключат в жилмассиве «Ай-Кол» с 10.00 до 16.00. Без водоснабжения останутся жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения, а также объекты соцназначения и промышленности.

мэрии
Фото мэрии. В жилмассиве «Ай-Кол» на шесть часов отключат воду

Отключение связано с ремонтными работами на водозаборе «Северный» в Лебединовке и городских водопроводных сетях.

В «Бишкекводоканале» попросили жителей и организации заранее запастись питьевой водой и принесли извинения за возможные неудобства.
