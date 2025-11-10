16:34
Общество

В Баткене вернули государству земли для погранзастав

Военная прокуратура Баткенского гарнизона совместно с ГКНБ выявила незаконную передачу земель, предназначенных для нужд пограничной службы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным проверки, участки площадью 2,59 гектара, выделенные еще в 2001 году для размещения пограничных застав, оформлены в частную собственность с нарушением законодательства.

После принятых прокурорских мер земля общей рыночной стоимостью 42,1 миллиона сомов возвращена в государственную собственность и передана на баланс одной из воинских частей Пограничной службы ГКНБ.

Ведомство отмечает, что работа по выявлению и возврату стратегически важных объектов продолжается.
