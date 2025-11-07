Все горные перевалы открыты: движение осуществляется без перебоев

По состоянию на 7 ноября все перевалы и горные автодороги на территории Кыргызстана открыты для движения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Согласно данным ведомства, дорожные службы продолжают круглосуточно работать на трассах — производятся очистка дорог от снега и наледи и посыпка инертными материалами для обеспечения безопасного проезда.

Министерство напоминает водителям о необходимости заранее подготовиться к зимним условиям. В частности, рекомендуется поменять летние шины на зимние и соблюдать меры дорожной безопасности при движении в горных районах.