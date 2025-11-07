15:30
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

Все горные перевалы открыты: движение осуществляется без перебоев

По состоянию на 7 ноября все перевалы и горные автодороги на территории Кыргызстана открыты для движения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Согласно данным ведомства, дорожные службы продолжают круглосуточно работать на трассах — производятся очистка дорог от снега и наледи и посыпка инертными материалами для обеспечения безопасного проезда.

Министерство напоминает водителям о необходимости заранее подготовиться к зимним условиям. В частности, рекомендуется поменять летние шины на зимние и соблюдать меры дорожной безопасности при движении в горных районах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350091/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарынской области закрыли перевал Кында до весны
На перевалах продолжает действовать временное ограничение для грузовиков
На перевалах Кыргызстана выпал снег: ограничения для грузовиков остаются в силе
На перевале Тоо-Ашуу произошло крупное ДТП из-за снегопада
Сколько поступило в бюджет от уплаты штрафов и выдачи лицензий, сообщил Минтранс
На перевалах выпал снег: ограничения для большегрузов остаются в силе
Открыт первый участок обновленной трассы Бишкек — Кант — Токмок
Департамент наземного и водного транспорта увеличил сборы в бюджет в четыре раза
В Кыргызстане улучшают дороги к туристическим маршрутам и зонам отдыха
В Кыргызстане в 2025-м построено и обновлено более 1 тысячи 200 километров дорог
Популярные новости
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
7 ноября, пятница
15:26
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на террит...
15:24
ГНС разъяснила нормы о безналичных расчетах: наличные платежи не отменяются
15:08
Все горные перевалы открыты: движение осуществляется без перебоев
15:08
Председатель ГКНБ обвинил основателя «Аю Холдинга» в уклонении от уплаты акцизов
15:06
Индия ежегодно выделяет 100 мест на обучение в рамках программы ITEC