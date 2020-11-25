В Таллине состоялась мировая премьера кыргызского фильма «Акыркы коч»

В Таллине (Эстония) состоялась мировая премьера кыргызского фильма «Акыркы коч». Об этом сообщила пресс-служба департамента кинематографии.

По ее данным, художественный фильм является совместным производством Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и Общественного фонда «Билимкана».

Авторами сценария и режиссерами фильма выступили Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу, сопродюсером является Эльнура Осмоналиева.

В фильме снимались такие знаменитые актеры, как Марат Алышпаев, Шайыргүл Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов.

Художественный фильм «Акыркы коч» повествует о Кубате Алиеве, выдающемся писателе на пенсии, вдовце, живущем в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг — писатель Сапар тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение, но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу?