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Общество

В Таллине состоялась мировая премьера кыргызского фильма «Акыркы коч»

В Таллине (Эстония) состоялась мировая премьера кыргызского фильма «Акыркы коч». Об этом сообщила пресс-служба департамента кинематографии.

По ее данным, художественный фильм является совместным производством Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и Общественного фонда «Билимкана».

Авторами сценария и режиссерами фильма выступили Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу, сопродюсером является Эльнура Осмоналиева.

В фильме снимались такие знаменитые актеры, как Марат Алышпаев, Шайыргүл Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов.

Художественный фильм «Акыркы коч» повествует о Кубате Алиеве, выдающемся писателе на пенсии, вдовце, живущем в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг — писатель Сапар тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение, но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу?
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174349/
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