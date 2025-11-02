В Бишкеке 2 ноября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.
Памятные даты
День работника культуры Кыргызской Республики
В этот день в 1926 году впервые в истории кыргызской народной драмы поставлена пьеса одного из зачинателей кыргызской письменной литературы, одного из первых драматургов Кыргызстана Молдогазы Токобаева «Кайгылуу Какей».
«Кыйгылуу Какей» — первая кыргызская многоактная драма, посвященная судьбе женщины. Драматическое произведение, отвечающее всем требованиям реалистического искусства.
В КР более 16 тысяч работников сферы культуры и искусства. Функционируют 20 профессиональных театров, 45 музеев, более 1 тысячи библиотек, 87 детских музыкальных школ, высшие и средние специальные учебные заведения.
Оппозиция начала бессрочный митинг против затянувшейся конституционной реформы
В 2006 году митингующие требовали ухода в отставку президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Завершился митинг 7 ноября после принятия Жогорку Кенешем нового варианта Конституции, который потом отменили.
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали вооруженный конфликт в Мали, — Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Их 2 ноября 2013 года похитили и убили боевики.
За последние 10 лет было убито более 800 журналистов. По данным ЮНЕСКО, в девяти из десяти случаев преступники не несут наказания.
Люди, которые меняли мир
Умер писатель Джаманкул Дженчураев
Родился в 1907-м в селе Талды-Булак Чуйской области.
4 декабря 1941 года приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря 1941-го указом президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награжден орденом Боевого Красного Знамени. В том же году награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Выйдя в отставку, подполковник Джаманкул Дженчураев написал и издал более десяти книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.
Куда сходить
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.