В домах № 22, 23 в Кок-Жаре приостановили строительные работы

В микрорайоне Кок-Жар временно приостановлены строительные и перепланировочные работы в подвальных помещениях домов № 22, 23. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

Такое решение принято после выездной проверки, проведенной представителями Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования, Республиканского центра сертификации в строительстве, а также Департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызской Республики.

 Проверка была организована в ответ на обращения жителей. Целью специалистов было установление законности выполняемых работ, оценка состояния несущих конструкций зданий и проверка соблюдения норм сейсмоустойчивости.

 Во время выезда эксперты встретились с жильцами, собрали необходимые данные и материалы, которые сейчас находятся на изучении. 

До завершения анализа и уточнения законности предоставленных документов все строительные работы временно приостановлены. По данному факту выдан официальный письменный приказ.

 
