Полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут в МВД

Для минимизации нагрузки на соцсферу полномочия в сфере внешней трудовой миграции перейдут к МВД, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Подобная нагрузка на здравоохранение, по его словам, уже ощущается в ряде регионов. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Бесконтрольная миграция, подчеркнул зампред Совбеза, играет на руку врагам России — ее нужно пресекать, а приезжие должны покидать страну после выполнения своих трудовых задач. Главные приоритеты миграционной политики — национальная безопасность, защита рынка труда и устойчивое развитие страны.