ЦИК перенесла адреса десятков избирательных участков в Бишкеке и регионах

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана утвердила постановление об изменении адресов 24 избирательных участков в Бишкеке, Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Согласно документу, участки переносятся в новые здания школ, детсадов, домов культуры и административных помещений. В частности, изменения коснулись:

участка №1162 в Бишкеке, который переезжает из комплекса «Маариф» в школу «Газпром»;

нескольких участков в Базар-Коргоне и Аксы, где голосование теперь будет проходить в домах культуры и детсадах;

участков в Араванском районе Ошской области, перенесенных в здания айыл окмоту и детских садов;

ряда участков в Ак-Талинском районе Нарына, перемещенных в новые школьные здания;

объектов в Кеминском и Чуйском районах, а также в Джети-Огузском районе Иссык-Куля.

ЦИК поручила местным территориальным комиссиям провести разъяснительную работу среди избирателей о новых адресах участков.