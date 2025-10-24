10:19
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

ЦИК перенесла адреса десятков избирательных участков в Бишкеке и регионах

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана утвердила постановление об изменении адресов 24 избирательных участков в Бишкеке, Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Согласно документу, участки переносятся в новые здания школ, детсадов, домов культуры и административных помещений. В частности, изменения коснулись:

  • участка №1162 в Бишкеке, который переезжает из комплекса «Маариф» в школу «Газпром»;
  • нескольких участков в Базар-Коргоне и Аксы, где голосование теперь будет проходить в домах культуры и детсадах;
  • участков в Араванском районе Ошской области, перенесенных в здания айыл окмоту и детских садов;
  • ряда участков в Ак-Талинском районе Нарына, перемещенных в новые школьные здания;
  • объектов в Кеминском и Чуйском районах, а также в Джети-Огузском районе Иссык-Куля.

ЦИК поручила местным территориальным комиссиям провести разъяснительную работу среди избирателей о новых адресах участков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348353/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
В ЦИК Кыргызстана сменился заместитель председателя
ЦИК отказала двум гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
Центризбирком наложил штрафы на ряд кандидатов в депутаты парламента
Группа из посольства США в КР будет мониторить парламентские выборы
Выборы в ЖК. Банки будут отчитываться ЦИК о расходах кандидатов
В Кыргызстане на всех избирательных участках проходит тестовое голосование
ЦИК Кыргызстана потратит 700 миллионов сомов на парламентские выборы
Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказали в ЦИК
Выборы-2025. В Генпрокуратуре предупредили о запрете админресурса
Выборы-2025. Не торопиться с агитацией призывает член ЦИК
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
21&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
24 октября, пятница
10:17
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организаци...
10:15
Пол Капур назначен помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии
10:15
Вода — нефть XXI века. Как получить свое и не превратить соседа во врага
10:13
Запрет на вывоз угля транспортом Минэнерго предлагает продлить еще на полгода
10:03
«Бишкек 2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы