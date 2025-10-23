23:26
Автомобилисты обвинили пешеходов в половине всех аварий

Пешеходы являются виновниками половины всех аварий, поэтому их надо серьезнее штрафовать за нарушение ПДД, рассказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с НСН.

В Совете Федерации сенаторы предложили усилить контроль за правонарушениями пешеходов на дорогах. Для этого планируют использовать видеокамеры, систему распознавания лиц и биометрию. Такой инструмент позволит фиксировать нарушения и отправлять человеку штраф автоматически. Канаев указал на главные проблемы в этой сфере прямо сейчас.

«На сегодняшний момент проблема перехода пешеходами дороги в неположенном месте очень серьезная. Сотрудники ГИБДД не хотят связываться именно с пешеходами. Их в обязательном порядке нужно идентифицировать, а это либо везти в отделение, либо человек должен добровольно предъявить паспорт. Есть и проблема с ответственностью и наказанием. На сегодняшний момент в 50 процентов ДТП четко установлена вина пешеходов. Во всех остальных вина автомобилистов. Удивительно еще и то, что 70 процентов виновников как за рулем, так и на улице, были в состоянии алкогольного опьянения», — отметил он.

Канаев добавил, что не хотел бы повторять сцены из антиутопий.

«Здесь возможно установить камеры фотофиксации, которые бы определяли нарушителей по биометрии. Но у нас не так много людей, которые прошли эту процедуру. Тогда это будет как в мрачных фильмах, где все носят браслеты, по которым можно идентифицировать каждого. Сегодня уже есть технические возможности, чтобы следить за каждым человеком, но стоит ли строить такое будущее? Надо просто строже к этому относиться, как уже в Европе и США, а не изобретать какие-то особенные решения», — указал он.
