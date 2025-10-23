Ежегодно в Кыргызстане 25 октября отмечается День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В этот праздник в ЗАО «Кумтор Голд Компани» рассказали, как водители обеспечивают безопасность людей и сохранность грузов, а также стабильную работу крупнейшего рудника страны.

По данным компании, транспортная служба «КГК», в которой работают сотни профессиональных водителей, днем и ночью обеспечивает безопасность и бесперебойную работу всех структурных подразделений предприятия, месторождения Кумтор в первую очередь.

Ежедневно водители компании преодолевают сотни километров по горным извилистым серпантинам, доставляют на рудник топливо, оборудование, продукты питания и сотрудников для заступления на очередную вахту.

За год водители «КГК» проезжают около 3 миллионов километров. Например, водители автобусов-вахтовок ежедневно перевозят сотни сотрудников и визитеров из пункта «Волна» близ села Барскоон до рудника и обратно. Их задача — обеспечить безопасное и своевременное прибытие на смену специалистов компании и в сохранности доставить до дома тех, кто уже отработал свою вахту. Не менее ответственная работа и у водителей автобусов, которые доставляют работников предприятия из Бишкека до пункта «Волна».

«Каждая поездка — это большая ответственность, прежде всего за людей, которые нам доверяют. В рейс мы выезжаем еще до рассвета. Главное — довезти коллег в целости и сохранности до пункта назначения. В дороге бывает всякое — «нелетная погода», сход лавин, заторы из-за перегоняемой сельчанами домашней живности. Но я и мои коллеги в любой ситуации сохраняем хладнокровие и уверенность в своих силах, так как управляемый нами автотранспорт всегда технически исправен, а опыт позволяет нам молниеносно реагировать на внештатные ситуации», — говорит сотрудник «Кумтора» Алмазбек Курманбаев, который работает водителем уже 29 лет.

Акылбек Маатказиев, водитель грузовика балыкчинской перевалочной базы, отмечает, что главное при работе — это соблюдать технику безопасности и быть внимательным.

«Дорога у нас непростая — горы, перевалы, перепады высот и температуры. Но мы привыкли. Мы возим все — от топлива до крупногабаритного оборудования. Это десятки тысяч километров в месяц. Но, когда видишь, как на руднике все работает благодаря своевременной доставке грузов, в которой ты принимал непосредственное участие, чувствуешь гордость», — подчеркивает он.



«За «баранкой» я уже не первый год. Свою работу люблю. Рад, что в жизни довелось работать в таком дружном коллективе, как «Кумтор Голд Компани». Всегда приятно вспоминать, что твоя работа помогает вовремя доставить необходимый груз, почту или довезти задержавшегося на работе коллегу», — добавляет другой водитель компании Вячеслав Землянухин, работающий в бишкекском офисе.

Каждый водитель «Кумтора» проходит регулярное обучение технике безопасности и медосмотр перед каждым рейсом. Автотехника также проверяется перед каждым выездом. От профессионализма и ответственности водителей, техников-механиков, медиков и диспетчеров зависит не только стабильность производства, но и жизнь людей.