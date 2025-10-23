12:32
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

День транспортника. Труд водителей — залог бесперебойной работы рудника «Кумтор»

Ежегодно в Кыргызстане 25 октября отмечается День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В этот праздник в ЗАО «Кумтор Голд Компани» рассказали, как водители обеспечивают безопасность людей и сохранность грузов, а также стабильную работу крупнейшего рудника страны.

По данным компании, транспортная служба «КГК», в которой работают сотни профессиональных водителей, днем и ночью обеспечивает безопасность и бесперебойную работу всех структурных подразделений предприятия, месторождения Кумтор в первую очередь.

Ежедневно водители компании преодолевают сотни километров по горным извилистым серпантинам, доставляют на рудник топливо, оборудование, продукты питания и сотрудников для заступления на очередную вахту.

За год водители «КГК» проезжают около 3 миллионов километров. Например, водители автобусов-вахтовок ежедневно перевозят сотни сотрудников и визитеров из пункта «Волна» близ села Барскоон до рудника и обратно. Их задача — обеспечить безопасное и своевременное прибытие на смену специалистов компании и в сохранности доставить до дома тех, кто уже отработал свою вахту. Не менее ответственная работа и у водителей автобусов, которые доставляют работников предприятия из Бишкека до пункта «Волна».

«Каждая поездка — это большая ответственность, прежде всего за людей, которые нам доверяют. В рейс мы выезжаем еще до рассвета. Главное — довезти коллег в целости и сохранности до пункта назначения. В дороге бывает всякое — «нелетная погода», сход лавин, заторы из-за перегоняемой сельчанами домашней живности. Но я и мои коллеги в любой ситуации сохраняем хладнокровие и уверенность в своих силах, так как управляемый нами автотранспорт всегда технически исправен, а опыт позволяет нам молниеносно реагировать на внештатные ситуации», — говорит сотрудник «Кумтора» Алмазбек Курманбаев, который работает водителем уже 29 лет.

Акылбек Маатказиев, водитель грузовика балыкчинской перевалочной базы, отмечает, что главное при работе — это соблюдать технику безопасности и быть внимательным.

«Дорога у нас непростая — горы, перевалы, перепады высот и температуры. Но мы привыкли. Мы возим все — от топлива до крупногабаритного оборудования. Это десятки тысяч километров в месяц. Но, когда видишь, как на руднике все работает благодаря своевременной доставке грузов, в которой ты принимал непосредственное участие, чувствуешь гордость», — подчеркивает он.

«За «баранкой» я уже не первый год. Свою работу люблю. Рад, что в жизни довелось работать в таком дружном коллективе, как «Кумтор Голд Компани». Всегда приятно вспоминать, что твоя работа помогает вовремя доставить необходимый груз, почту или довезти задержавшегося на работе коллегу», — добавляет другой водитель компании Вячеслав Землянухин, работающий в бишкекском офисе.

Каждый водитель «Кумтора» проходит регулярное обучение технике безопасности и медосмотр перед каждым рейсом. Автотехника также проверяется перед каждым выездом. От профессионализма и ответственности водителей, техников-механиков, медиков и диспетчеров зависит не только стабильность производства, но и жизнь людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348182/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержаны водители, устроившие уличные гонки
В Бишкеке водители буса и легковушки устроили драку посреди улицы
«Кумтор»: как устроена работа цеха по ремонту тяжелой техники
Не мое авто. В Бишкеке пьяный водитель пытался избежать наказания
Команда «Кумтора» приняла участие в Ironman Barcelona 2025
Руководство Кумтора ознакомилось с ходом работ на Тоголоке и Джангарте
Необычный спорткар превратил поездку по Бишкеку в охоту за подарками
Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
Садыр Жапаров объяснил, почему изменил свое мнение о национализации Кумтора
Садыр Жапаров: Рудник «Кумтор» будет работать в интересах страны еще 40-50 лет
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
23 октября, четверг
12:32
В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 9,1 процента В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на ...
12:26
Отец Акжола Махмудова раскритиковал нового тренера сборной Кыргызстана
12:20
В школе № 111 установили камеры, ведущие прямо на открытые женские туалеты
12:09
На КПП «Ак-Жол» пресекли незаконный ввоз стоматологических имплантатов
12:08
Семья Турдакуна Усубалиева против переименования Кочкора в его честь