9.00-18.00 — проспект Чингиза Айтматова, дом № 80, улица Таш-Кумырская, дома № 2/1, 2/2, 6, 8, жилмассив «Жениш», отрезки улиц Троицкой, Лумумбы, село Нижняя-Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Солнечная, Молодежная, Октябрьская), переулок Советский, улицы Первомайская, Заводская, северная объездная дорога, село Кайырма (улица Городской);

9.30-13.30 — отрезки улиц Токтогула, Шопокова;

9.30-14.00 — 3-й микрорайон, дома № 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 7/1;

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 6, отрезки проспекта Жибек-Жолу, улицы Суюмбаева, переулка Семашко;

13.00-17.30 — отрезки улиц Балтинской, Кийизбаевой;

9.00-12.00 — улицы Тимура Фрунзе, Лущихина, Воровского, Льва Толстого;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазира), «Ынтымак» (улица Чон-Арык);

13.00-17.00 — улицы Тимура Фрунзе, Гагарина, Тагылдыр-Тоо, Кырк-Кыз, улицы Боконбаева, Турусбекова;

10.00-18.00 — село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Умут-18, 19, 20, 21).

20-24 октября — район, ограниченный улицами Токомбаева, Малдыбаева, Ахунбаева, Ажибека Баатыра, Тыналиева, Масалиева, Садырбаева, Манас айылы; жилмассивы «Арча-Бешик», «Киргизия-1» и «Ынтымак».

День работников дипломатической службы Кыргызской Республики

Дата приурочена ко Всемирному дню ООН. Установлен в соответствии с постановлением правительства от 21 октября 1998 года.

На плечах дипломатических работников Кыргызстана лежит большая ответственность за достойное представление национальных интересов страны на международной арене.

День работников стандартизации и метрологии Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства от 1 октября 1996 года.

24 октября 1927-го введены основы национальной стандартизации и метрологии в республике.

Основными целями Национального института стандартов и метрологии «Кыргызстандарт» являются:

создание и развитие Национальной системы стандартизации в соответствии с международными правилами и рекомендациями;

проведение работ в области метрологии для обеспечения единства измерений в КР;

поддержание и развитие Национальной эталонной базы.

День Организации Объединенных Наций

24 октября — день принятия Устава ООН. Одним из первых документов организации было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

В ООН входит 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Международный суд. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений — международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО).

Люди, которые меняли мир

Родилась кинорежиссер Динара Асанова

Родилась в 1942-м во Фрунзе. Советский кинорежиссер, актриса и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.

После окончания школы в 1960-1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм», снялась в картинах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога».

С 1973-го — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее лент — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный...» и другие.

Скоропостижно скончалась в Мурманске 4 апреля 1985 года во время съемок фильма «Незнакомка».

Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, Би-би-си), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).

