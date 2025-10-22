22:33
В Исландии впервые обнаружены комары. Этот год был для страны рекордно теплым

В Исландии впервые обнаружены комары. Этот год был для страны рекордно теплым, пишет ВВС News.

До этого Исландия была одним из двух мест на Земле, где комаров нет. И вторым таким местом пока что остается Антарктида.

Комаров обнаружили в ледниковой долине Кьес к юго-западу от столицы страны Рейкьявика. Открытие совершил местный любитель насекомых Бьерн Хьяльтасон, сообщает местная пресса. В течение нескольких ночей на прошлой неделе он наблюдал за ночными мотыльками, приманивая их с помощью пропитанных вином веревок.
