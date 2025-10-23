В Бишкеке 23 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Торугарт, Кара-Жыгач, Анкара, Дордой, Кожояр, Жузумжар, Ырыс);

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 6;

9.30-17.30 — отрезки улиц Буденного, Пионерской, Фрунзе, Огонбаева;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Жоогазын, Бадахшан, Жазира, Кара-Коо, Мин-Куш, Кривоносова, Муромская, Жазыйра, Бадахшан), «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Гагарина), отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;

9.00-18.00 — село Маевка (улицы Восточная, МТФ-2, Скворцова, Замандаш, Келечек, Биримдик, Берекет, контуры № 390, 445), жилмассивы «23 га», «2 га», село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1-24), улица Киргизская, дом № 173в, отрезки улиц Лумумбы, Троицкой, наркологический диспансер, Военный госпиталь.

20-24 октября — район, ограниченный улицами Токомбаева, Малдыбаева, Ахунбаева, Ажибека Баатыра, Тыналиева, Масалиева, Садырбаева, Манас айылы; жилмассивы «Арча-Бешик», «Киргизия-1» и «Ынтымак».

Не будет питьевой воды:

9.00-22.00 — район, ограниченный улицами Анкара, Октябрьской, ВБЧК, рекой Аламедин, линией железной дороги.

22-28 октября не будет горячей воды:

9.00-18.00 — проспект Чуй, 111, 113, 115а.

Памятные даты

Международный день снежного барса

Состоявшийся в октябре 2013-го в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику — Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября.

Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих — высокогорные районы Центральной Азии.

Результатом обсуждений стало принятие 23 октября 2013-го программы по сохранению уникального животного, оформленной в виде декларации. Дата принятия этой бишкекской декларации и выбрана в качестве даты для учреждения праздника.

Открытие российской авиабазы «Кант»

Фото 24.kg. Авиабаза «Кант»

В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с Кыргызстаном о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003-го.

В 2009 году президенты КР и РФ Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев подписали меморандум по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории республики и размещение дополнительного российского воинского контингента.

Люди, которые меняли мир

Родился Яков Логвиненко

Фото foto.kg. Яков Логвиненко

Родился 23 октября 1895 года в Пишпеке. Активный борец за советскую власть в Семиречье и Киргизии.

Командир 1-го Пишпекского советского полка. Под его командованием в 1918-м подавлен Беловодский мятеж.

В 1919 году Якова Логвиненко назначили начальником гарнизона Пишпека, позднее — военкомом Семиреченского тракта.

Скончался 9 апреля 1933-го. Похоронен в Дубовом парке в братской могиле с красногвардейцами.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился писатель Жунай Мавлянов

Фото из интернета. Жунай Мавлянов

Родился 23 октября 1923 года в селе Кош-Тюбе Ошской области. Заслуженный учитель Киргизской ССР, ветеран ВОВ.

Начал свой творческий путь в 1948-м. В 1960 году вышел сборник его стихов «Журок» («Сердце»).

После трех сборников стихов полностью перешел к прозе. Автор рассказов «Мой дневник» (1967), «Дай руку» (1969), «Молния» (1972), «Хлеб» (1973), «Жизнь» (1979), «Мать» (1983), «Я и мои односельчане» (1985), повестей «Что с тобой, Бекиш?» (1964), «Ожидание» (1966), романов «Ясное небо» (1972), «Высота» (1977), «Невозвратные годы» (1995).

По мотивам повести «Арча с одинокой веткой» снят фильм (1966).

Имя Жуная Мавлянова присвоено лицею-интернату в Кербене Аксыйского района (1994). Его именем названа улица в Бишкеке.

Погиб 25 ноября 2003-го.

Родился поэт и драматург Жалил Садыков

Фото из интернета. Жалил Садыков

Родился 23 октября 1932-го в селе Кичи-Кемин. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор. Печатался с 1950 года. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других. С 1980-го возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты». Автор слов гимна Кыргызстана. В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие. Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.

Умер в 2010-м. Родился народный артист КР Талгарбек Жакшылыков Фото из интернета. Талгарбек Жакшылыков Родился 23 октября 1964-го в семье акына-импровизатора. В 1991 году принял участие в региональном конкурсе вокалистов республик Средней Азии и Казахстана и удостоен почетного приза «Надежда». Насыщенному, красивому тембру певца были подвластны сложнейшие партии: Рамфис («Аида» Джузеппе Верди), Гремин («Евгений Онегин» Петра Чайковского), Бартоло и Дон Базилио («Севильский цирюльник» Джоаккино Россини), Хан Кончак («Князь Игорь» Александра Бородина). Успешно выступал в спектаклях национального репертуара, среди которых можно выделить партии Бакая, Чынкожо и Конурбая в операх Владимира Власова, Абдыласа Малдыбаева и Владимира Фере «Айчурек» и «Манас» и сложную, драматически насыщенную партию Теитбека из оперы «Курманбек» Насыра Давлесова. Также освоил целый ряд партий для концертного исполнения — Борис Годунов, Мельник, Мефистофель и другие. В 2003-м стал народным артистом КР, а три года спустя награжден премией имени Абдыласа Малдыбаева. Последние годы прославленного вокалиста посвящены ученикам кафедры «Сольное пение» в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова. Умер 14 марта 2024-го.