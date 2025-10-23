В Бишкеке 23 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Торугарт, Кара-Жыгач, Анкара, Дордой, Кожояр, Жузумжар, Ырыс);
- 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 6;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Буденного, Пионерской, Фрунзе, Огонбаева;
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Жоогазын, Бадахшан, Жазира, Кара-Коо, Мин-Куш, Кривоносова, Муромская, Жазыйра, Бадахшан), «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Гагарина), отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;
- 9.00-18.00 — село Маевка (улицы Восточная, МТФ-2, Скворцова, Замандаш, Келечек, Биримдик, Берекет, контуры № 390, 445), жилмассивы «23 га», «2 га», село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1-24), улица Киргизская, дом № 173в, отрезки улиц Лумумбы, Троицкой, наркологический диспансер, Военный госпиталь.
- 20-24 октября — район, ограниченный улицами Токомбаева, Малдыбаева, Ахунбаева, Ажибека Баатыра, Тыналиева, Масалиева, Садырбаева, Манас айылы; жилмассивы «Арча-Бешик», «Киргизия-1» и «Ынтымак».
Не будет питьевой воды:
- 9.00-22.00 — район, ограниченный улицами Анкара, Октябрьской, ВБЧК, рекой Аламедин, линией железной дороги.
22-28 октября не будет горячей воды:
- 9.00-18.00 — проспект Чуй, 111, 113, 115а.
Памятные даты
Международный день снежного барса
Состоявшийся в октябре 2013-го в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику — Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября.
Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих — высокогорные районы Центральной Азии.
Результатом обсуждений стало принятие 23 октября 2013-го программы по сохранению уникального животного, оформленной в виде декларации. Дата принятия этой бишкекской декларации и выбрана в качестве даты для учреждения праздника.
Открытие российской авиабазы «Кант»
В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с Кыргызстаном о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003-го.
В 2009 году президенты КР и РФ Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев подписали меморандум по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории республики и размещение дополнительного российского воинского контингента.
Люди, которые меняли мир
Родился Яков Логвиненко
Родился 23 октября 1895 года в Пишпеке. Активный борец за советскую власть в Семиречье и Киргизии.
Командир 1-го Пишпекского советского полка. Под его командованием в 1918-м подавлен Беловодский мятеж.
В 1919 году Якова Логвиненко назначили начальником гарнизона Пишпека, позднее — военкомом Семиреченского тракта.
Скончался 9 апреля 1933-го. Похоронен в Дубовом парке в братской могиле с красногвардейцами.
В Бишкеке его именем названа улица.
Родился писатель Жунай Мавлянов
Родился 23 октября 1923 года в селе Кош-Тюбе Ошской области. Заслуженный учитель Киргизской ССР, ветеран ВОВ.
Начал свой творческий путь в 1948-м. В 1960 году вышел сборник его стихов «Журок» («Сердце»).
После трех сборников стихов полностью перешел к прозе. Автор рассказов «Мой дневник» (1967), «Дай руку» (1969), «Молния» (1972), «Хлеб» (1973), «Жизнь» (1979), «Мать» (1983), «Я и мои односельчане» (1985), повестей «Что с тобой, Бекиш?» (1964), «Ожидание» (1966), романов «Ясное небо» (1972), «Высота» (1977), «Невозвратные годы» (1995).
По мотивам повести «Арча с одинокой веткой» снят фильм (1966).
Имя Жуная Мавлянова присвоено лицею-интернату в Кербене Аксыйского района (1994). Его именем названа улица в Бишкеке.
Погиб 25 ноября 2003-го.
Родился поэт и драматург Жалил Садыков
Родился 23 октября 1932-го в селе Кичи-Кемин. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор.
Печатался с 1950 года. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других.
С 1980-го возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты».
Автор слов гимна Кыргызстана.
В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие.
Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.
Умер в 2010-м.
Родился народный артист КР Талгарбек Жакшылыков
Родился 23 октября 1964-го в семье акына-импровизатора.
В 1991 году принял участие в региональном конкурсе вокалистов республик Средней Азии и Казахстана и удостоен почетного приза «Надежда».
Насыщенному, красивому тембру певца были подвластны сложнейшие партии: Рамфис («Аида» Джузеппе Верди), Гремин («Евгений Онегин» Петра Чайковского), Бартоло и Дон Базилио («Севильский цирюльник» Джоаккино Россини), Хан Кончак («Князь Игорь» Александра Бородина). Успешно выступал в спектаклях национального репертуара, среди которых можно выделить партии Бакая, Чынкожо и Конурбая в операх Владимира Власова, Абдыласа Малдыбаева и Владимира Фере «Айчурек» и «Манас» и сложную, драматически насыщенную партию Теитбека из оперы «Курманбек» Насыра Давлесова. Также освоил целый ряд партий для концертного исполнения — Борис Годунов, Мельник, Мефистофель и другие.
В 2003-м стал народным артистом КР, а три года спустя награжден премией имени Абдыласа Малдыбаева. Последние годы прославленного вокалиста посвящены ученикам кафедры «Сольное пение» в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.
Умер 14 марта 2024-го.
Умер профессор Евгений Писарской
Умер в 2013 году. Заслуженный архитектор Киргизской ССР, профессор, лауреат Государственной премии, участник Великой Отечественной войны, первый почетный гражданин Бишкека.
Родился в 1918-м в деревне Филенино Шаховского района Московской области.
Зимой 1946 года по направлению Совета Министров СССР приехал во Фрунзе. Архитектора из Москвы направили в Киргоспроект. Его первой авторской разработкой стал Институт туберкулеза.
По проектам Евгения Писарского в парадном стиле возвели здания Политехнического и Торгового техникумов, которые сейчас относятся к Международному университету Кыргызстана и Кыргызскому экономическому университету. Он же автор проекта здания «Киргизпотребсоюза» на Театральной площади. Молодежи это сооружение известно как здание «Айыл Банка». Придумал архитектуру Дома художника и Дома промышленных министерств на проспекте Чуй (нынешнее здание Министерства экономики).
Спроектировал известные не только в нашем городе, но и за его пределами многоэтажки 105-й и 106-й серий. По оценкам специалистов, от 60 до 70 процентов бишкекчан живут или работают в домах, созданных по проектам Евгения Писарского.
Одной из последних работ была архитектурная часть мемориала «Герои Баткена» у здания Министерства обороны.
