В кабмине обсудили стабильность поставок топлива на внутренний рынок Кыргызстана

Адылбек Касымалиев провел совещание, посвященное вопросам стабильного обеспечения внутреннего рынка страны нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

Фото кабмина. В Бишкеке обсудили стабильность поставок топлива на внутренний рынок

В ходе совещания Адылбек Касымалиев подчеркнул, что вопрос бесперебойного снабжения населения и экономики топливом находится на особом контроле у кабинета министров. Он отметил, что обеспечение энергетической и топливной безопасности страны — приоритетная задача, особенно в преддверии осенне-зимнего периода.

На заседании представили информацию о текущем состоянии рынка горюче-смазочных материалов, объемах поставок, логистике и ценовой динамике. Отмечено, что поставки осуществляются в плановом режиме, а их объем соответствует внутренним потребностям страны.

По итогам совещания Адылбек Касымалиев поручил профильным министерствам и ведомствам усилить контроль за ценообразованием на нефтепродукты, недопустить необоснованного роста стоимости топлива и обеспечить поддержание достаточного уровня стратегических резервов.

Кроме того, поручено активизировать взаимодействие с поставщиками и партнерами, чтобы исключить перебои в поставках и сохранить стабильность внутреннего рынка в предстоящие месяцы.
