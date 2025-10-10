«Кумтор»: как устроена работа цеха по ремонту тяжелой техники

Ремонтный цех тяжелой техники на руднике «Кумтор», который является локомотивом отечественной экономики, имеет важное стратегическое значение, поскольку остановка спецтехники может нарушить непрерывный цикл добычи золота.

В цехе, который сотрудники прозвали МЕGASHOP, работа проводится непрерывно в четыре смены, в каждой из них трудится 300 человек. В цехе, расположенном на 4,5 тысячи квадратных метров, одновременно можно ремонтировать 14 единиц тяжелой техники.

Недавно рудник посетил вице-президент компании Hitachi Эйдзи Фукуниши, который, осмотрев объект, отметил, что впервые видит ремонтный цех такого масштаба в Центральной Азии.

Этот видеоролик рассказывает об ответственном и нелегком труде механиков цеха по ремонту тяжелой горной техники рудника «Кумтор».