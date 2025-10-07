В Бишкеке 7 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +18 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 11, 11-й микрорайон, дома № 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, микрорайон «Учкун» (улицы Мырзаке, Аксы, Чымындык, Уч-Тулга, Мин-Булак, проспект Чуй, дома № 1, 2, 3, 4, 5);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бурана, Сакеева), улица Ахунбаева, дом № 189, отрезки улиц Раззакова, Орозбекова, жилмассив «Селекция», отрезок улицы Кожомкулова (Онежской);

9.00-18.00 — села Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Белинского, Фрунзе), Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген, новостройка, школа, детский сад, айыл окмоту, ГСВ, насос для поливной воды, воинская часть), микрорайон «Достук», дом № 2/9;

13.00-18.00 — улица Кокчетавская, дом № 59 (швейный цех).

9.00-18.00 — район отключения ограничен улицами; улица Абая, дома № 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111/1; улица Ахунбаева, дома № 127а, 127, 129, 129а, 129б, 131, 131/1, 131а, 131б; улица Малдыбаева, дома № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16; улица Панфилова, дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12. Подробнее.

7 и 8 октября приостановят подачу природного газа в части столицы.

Район, где отключат голубое топливо:

улица Улук-Тоо;

улица Корсаковых;

улица Кок-Кыя;

улица Батыш.

У кого намечается той

Урматбек Шамырканов

Родился 7 октября 1969 года. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Памятные даты

День гражданской авиации Кыргызстана

День гражданской авиации Кыргызстана, отмечаемый ежегодно 7 октября, установлен постановлением правительства от 3 октября 1994-го.

В октябре 1933 года с Фрунзенского аэродрома взлетел маленький самолет У-2, пилотируемый Николаем Иеске с авиатехником на борту Евгением Балакши.

Бурное развитие гражданская авиация страны получила в 1960-х.

Вскоре начинают эксплуатироваться транспортные самолеты Ил-18 и Ан-24. Происходит бурный рост технической оснащенности. В последующие годы возведены многочисленные объекты служб аэропортов Фрунзе, Оша, жилые дома, расширены аэровокзалы во всех аэропортах внутренних воздушных линий.

Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»

Праздник отмечается в более чем 130 странах мира с 2008 года. Решение об установлении данного дня принято на третьем заседании Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов в декабре 2007-го.

В этот день профсоюзы всего мира совместно выступают за обеспечение всех трудящихся достойным трудом. Они требуют, чтобы концепция достойного труда легла в основу правительственных программ, поскольку только таким образом можно обеспечить экономический рост и построить новую экономику, в которой человек, а не бизнес будет находиться на первом месте.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Аманбек Жайнаков

Фото igd.kg. Аманбек Жайнаков

Родился 7 октября 1941 года в селе Кырк-Казык Таласской области. Академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.

Один из основоположников нового научного направления в Кыргызстане — исследований в области теплофизики и теории тепло- и массообмена высокотемпературных процессов на основе численного моделирования и вычислительного эксперимента.

Имя Аманбека Жайнакова вошло в международный справочник «Выдающиеся личности XX века», изданный Кембриджским биографическим центром (Великобритания).

Автор более 300 научных работ, в том числе 11 монографий и 10 учебников и учебных пособий. Более 50 лет плодотворно занимался педагогической деятельностью и подготовкой кадров высшей квалификации. Под его руководством защищены 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

Умер 8 марта 2022-го.

Куда сходить